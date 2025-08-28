Boj za zasebne vrtce: starši napovedali protest pred DZ

Spremembe financiranja zasebnih vrtcev, ki jih predvideva novela Zakona o vrtcih (Zvrt-H), povzročajo žgoče razprave. DZ je namreč nedavno v postopek vložil spremembo zakona.

Medtem Iniciativa staršev otrok v zasebnih vrtcih opozarja na »uničenje zasebne predšolske vzgoje«, ministrstvo za vzgojo in izobraževanje vztraja, da je spremembe treba uvesti zaradi spremenjenih demografskih razmer in prostih mest v javnih vrtcih.

Iniciativa poziva na protest

Starši otrok, ki obiskujejo zasebne vrtce, za petek, 12. septembra, organizira protestni shod pred Državnim zborom v Ljubljani. V iniciativi, ki jo vodi Gregor Bezenšek, opozarjajo, da vlada s spremembami staršem jemlje pravico do sofinanciranja zasebnih vrtcev, ki izvajajo javni kurikulum.

»Sprememba pomeni popolno ukinitev naše pravice do sofinanciranja obiskovanja otrok v zasebnih vrtcih in s tem postopno ukinitev večine zasebnih vrtcev v Sloveniji,« sporočajo starši. Vladi in ministrstvu očitajo, da so jih izigrali in v parlamentarni postopek vložili zakon, ki bo po njihovem mnenju 'grob poseg v pravice otrok in staršev'.

Argumenti ministrstva: dovolj prostora v javnih vrtcih

Na ministrstvu zakon zagovarjajo kot nujno prilagoditev razmeram. Poudarjajo, da so zasebne vrtce pred leti začeli sofinancirati zato, ker so bile generacije otrok številčnejše in v javnih vrtcih ni bilo dovolj prostora. Danes je slika drugačna: število otrok je manjše, v javnih vrtcih pa ostajajo nezasedena mesta.

»Čedalje pogosteje se postavlja vprašanje o smiselnosti dvojnega financiranja – prostih mest v javnih vrtcih in hkrati zasebnih vrtcev brez koncesije,« pojasnjujejo.

Po predlogu bodo zasebni vrtci, ki delujejo po posebnih pedagoških načelih, še naprej deležni sofinanciranja. Tisti, ki izvajajo javni program, pa bodo imeli desetletno prehodno obdobje. Poleg tega bodo občine še vedno lahko podeljevale koncesije, ki omogočajo stoodstotno financiranje, če bodo ocenile, da dodatne kapacitete potrebujejo, poudarja ministrstvo.

Ostra polemika in različne zahteve

Združenje zasebnih vrtcev vztraja, da predlog v sedanji obliki pomeni diskriminacijo. Od vlade zahtevajo, naj določbe 34. člena zakona veljajo za vse zasebne vrtce – tako za tiste, ki izvajajo javno veljavni program, kot tudi za tiste z lastnim, ki ga je potrdil Strokovni svet RS. Prav tako nasprotujejo časovnim omejitvam in pogojem, ki bi občinam preprečili podeljevanje novih koncesij.

V združenju poudarjajo, da gre pri svobodni izbiri izobraževanja za temeljno demokratično pravico, ki je ne gre omejevati z administrativnimi roki ali nejasnimi pogoji. Vlado pozivajo, naj pripravi bolj vključujočo zakonodajo, ki bo v resnici koristila otrokom.