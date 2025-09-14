KATASTROFA POD ROMBONOM

Boj za preživetje bovške ovce: »Če ne ukrepamo, bo pasma izginila z naših planin«

Na Bovškem je poginilo že najmanj 60 plemenskih ovc in ovnov. Avtohtona trentarka že tako spada med kritično ogrožene pasme.
Fotografija: Na Bovškem živi le še 2000 rodovniških bovških ovac in ovnov. FOTOGRAFIJE: Ekološka kmetija Cuder
Odpri galerijo
Na Bovškem živi le še 2000 rodovniških bovških ovac in ovnov. FOTOGRAFIJE: Ekološka kmetija Cuder

tina-horvat
Tina Horvat
14.09.2025 ob 06:10
tina-horvat
Tina Horvat
14.09.2025 ob 06:10

Nedavno smo poročali o bitki za preživetje, ki jo ob širjenju bolezni modrikastega jezika bijejo ovce in njihovi rejci na Bovškem. V glavnem gre za že sicer kritično ogroženo avtohtono slovensko pasmo bovška ovca, ki ji v Trenti rečejo tudi trentarka. Eden od rejcev, Tine Cuder z Ekološke kmetije Cuder, je opozoril, da so odgovorne institucije do takrat pri obvladovanju bolezni in pomoči rejcem povsem odpovedale, da rejci nujno potrebujejo pomoč države in da je ogrožen obstoj te pasme.

image_alt
Katastrofa na Bovškem, rejci obupani: »Vsako jutro grem v hlev s strahom«

Na njihovi kmetiji pod vznožjem Velikega vrha – Rombona, kjer imajo 120-glavi trop bovških ovac, jih je namreč do prejšnjega petka poginilo kar 20, kar je več kot 20 odstotkov. »Avtohtona pasma bovška ovca naj bi bila stara kar 6000 let, a se bojim, da te bolezni ne bo preživela,« je za Slovenske novice opisal katastrofalne posledice bolezni na njihovi kmetiji.

6000 LET JE STARA

avtohtona bovška ovca.

Sooblikovala je pokrajino

Klavdijo Kancler, selekcionistko pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Nova Gorica, smo povprašali, kakšno je bilo stanje na Bovškem te dni in kako velika je grožnja, da ta ogrožena avtohtona pasma izumre zaradi bolezni. Povedala je, da se pri rejcih na Bovškem sicer pogini ne vrstijo tako hitro kot prej, a da za zdaj še nič ne kaže, da se širjenje bolezni umirja.

Pri Cudrovih pridelujejo znamenit in zaščiten bovški ovčji sir.
Pri Cudrovih pridelujejo znamenit in zaščiten bovški ovčji sir.

»Po nam dostopnih podatkih je na Bovškem zaradi bolezni modrikastega jezika poginilo okrog 60 plemenskih ovc in ovnov bovške pasme, vsi podatki pa gotovo še niso zabeleženi. Bovška ovca je sooblikovala lepoto pokrajine v Zgornji Soški dolini. To pasmo so predniki zapustili nam in varovati jo moramo kot zaklad, da bodo z njo lahko živeli tudi prihodnji rodovi. Že večkrat v zgodovini se je pojavila nevarnost za izginotje pasme, a je vse nevarnosti prebrodila. Vsi upamo in verjamemo, da bo bovška ovca premagala tudi to borbo z boleznijo modrikastega jezika. Število izgubljenih ovc in obseg posledic bolezni letos pa bo mogoče oceniti nekje v začetku decembra,« je povedala.

V zadnjih desetletjih velikih podnebnih sprememb se ta ovca uspešno prilagaja.

Bovška ovca je mirnega in prijetnega značaja.
Bovška ovca je mirnega in prijetnega značaja.

Zaradi reje na majhnem geografskem prostoru je bovška ovca močno ogrožena, in sicer spada v skupino najbolj in kritično ogroženih pasem. V izvorni rodovniški knjigi je trenutno vpisanih 2800 aktivnih živali pasme bovška ovca, od tega jih je 2000 v Zgornji Soški dolini, kjer jih redi 15 rejcev, ostalih 800 redijo po drugih delih Slovenije.

Njihovo skupno število z leti upada. Tako jih je bilo v rodovniški knjigi v lanskem letu vpisanih 226 več kot letos, saj jih je bilo 3026, leta 2017 jih je bilo kar 3700. Med letoma 2003 in 2017 je bilo njihovo število stalno okoli 3500, nato se je nekaj let gibalo pod tri tisoč in leta 2021 spet naraslo na 3036.

Širjenje bolezni se je umirilo, od prejšnjega petka ni poginila nobena ovca več.

Ta pasma je sooblikovala lepoto pokrajine v Zgornji Soški dolini.
Ta pasma je sooblikovala lepoto pokrajine v Zgornji Soški dolini.

Bovški ovčji sir

Bovška ovca je najbolj razširjena na območju Bovca, Loga pod Mangartom in Trente, a se je zaradi njenih izjemnih lastnosti razširila tudi v preostale dele Slovenije. Zanjo so namreč značilni miren in prijeten značaj, izrazit čredni nagon in velika vnema za pašo na hribovskih in gorskih pašnikih. Rejci jo v glavnem redijo zaradi mleka, iz katerega pridelujejo znameniti bovški ovčji sir z zaščiteno označbo porekla, pa tudi albuminsko skuto in druge mlečne izdelke.

»V zadnjih desetletjih velikih podnebnih sprememb se jim bovška ovca uspešno prilagaja. V veliko oporo so ji rejci s svojo vztrajnostjo, znanjem in navezanostjo nanjo,« je še povedala Klavdija Kancler. 

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

ovce bolezen smrt živali ovca Bovec drobnica pogin nevarnost bolezen modrega jezika modrikasti jezik bolezen modrikastega jezika

Priporočamo

Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življanje lahko spremeni ...« (FOTO)
Bo novela zakona zaprla zasebne vrtce? Občine razkrivajo, ali imajo dovolj prostora za vse otroke
Posredovanje v ljubljanskem Polju: zaprli cesto in onemogočili izhod iz naselja (FOTO)

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Komentarji:

Priporočamo

Premium
Groza na mariborski avtobusni postaji: posnetki nezavestnih ljudi šokirali javnost
Kaj se je zgodilo poslancu Svobode? »Kako hitro se nam pogled na življanje lahko spremeni ...« (FOTO)
Bo novela zakona zaprla zasebne vrtce? Občine razkrivajo, ali imajo dovolj prostora za vse otroke
Posredovanje v ljubljanskem Polju: zaprli cesto in onemogočili izhod iz naselja (FOTO)

Izbrano za vas

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Predstavitvene informacije

 
Promo Photo

Kako preprečiti plesen in vlago v bivalnih prostorih

 
Promo

Zadovoljni zaposleni, trajnostna praksa in čista oblačila

 
Promo Photo

Nič več dvomov, kaj je sveže in kaj pokvarjeno)

 
Promo

Popoln komplet, s katerim boste izkoristili čisto vsak žarek

 
Promo

Novi popolnoma električni Mercedes-Benz CLA

 
Promo

Po novem bomo v delovni dan uvedli novo prakso

 
Promo Photo

Intervju: »Največ šteje, da zaposleni čutijo, da so slišani in cenjeni«

 

Kdo je mož iz ozadja, ki nam je dal Siddharto?

 
Promo

Tek nima starostnih omejitev: prvi maraton pretekel pri 61

 
Promo

Varčevanje v prihodnosti: Katere naložbe bodo donosnejše

 
Promo

Ko vam banka reče "NE" ...

 
Promo Photo

Kako učinkovito obvladati bolečine v dimljah

 
Promo

Kako kupiti bitcoin v Sloveniji?

 
Promo

Ali plačevanje premije res pomeni popolno zaščito?

 
Promo

Naložbe, ki bodo v prihodnosti premagale inflacijo

 
Promo Photo

Črni prah prihodnosti: slovenska inovacija pod stalnim digitalnim ščitom (video)

 
Promo

Več kot avto: Hyundai SUV kot zvesti partner na vaših poteh

 
Promo

Zakaj vedno več Slovencev izbira naložbeno zlato namesto bančnega varčevanja?

 
Promo

Na odru ljubljanske Opere se začenja nova sezona

 
Promo Photo

»Naš cilj je prepoznati mehanizme, ki vodijo v poškodbe in bolezni ter ukrepati pravočasno« (video)

 

Tedenski jedilnik: vsak teden sveže ideje

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.