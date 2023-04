Bohinjski otroci se po prvomajskih praznikih selijo v nov sodoben vrtec, največjo naložbo v zgodovini občine

Izgradnja in ureditev novega vrtca, ki je s 7,5 milijona evrov največja investicija v zgodovini bohinjske občine, je namreč končana. Novi vrtec v Bohinjski Bistrici so v petek tudi uradno odprli.

Bohinjski župan Jože Sodja.

Kot je na prireditvi povedal bohinjski župan Jože Sodja, bodo objekti novega vrtca ponudili odlične prostorske razmere za delo z otroki, primerljive z najvišjimi standardi v svetovnem merilu. Kot je pojasnil, je bila dolga leta načrtovana zamenjava starega vrtca nujna. »Novi vrtec predstavlja največjo investicijo v zgodovini občine in je kriv, da smo se morali letos odreči tudi kakšni novi. Vendar morali smo se odločiti in narediti tudi nekaj za nas, Bohinjce,« je izpostavil.

Državni sekretar na ministrstvu za vzgojo in izobraževanje, pristojen za predšolsko vzgojo, osnovno šolstvo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami, Boris Černilec je pohvalil odločitev občine. Kot je izpostavil, je to naložba za naslednjih 50 let.

Za otroke bo dobro poskrbljeno

Prepričan je, da je vrtec kljub visoki ceni zelo pomembna pridobitev za Bohinj. »Novi vrtec je med drugim prepotreben znak mladim, da bo za njihove otroke dobro poskrbljeno, in je delček tega, kar ponujamo mladim, da bi ostali v Bohinju,« je dejal župan. Prepričan je, da je vrtec skupaj s šolo ter urejenimi zunanjimi površinami kompleks, na katerega so lahko ponosni.

Vrtec vsako leto obiskuje okoli 200 otrok. Novi prostori ponujajo 2300 kvadratnih metrov uporabnih površin, ki so zamišljeni kot 11-oddelčni vrtec z lastno kuhinjo, spremljajočimi prostori, telovadnico in zobozdravstveno ambulanto.

Celotna investicija se je med gradnjo, ki je stekla oktobra 2021 in bi morala biti končana že konec lanskega leta, nekoliko podražila. Tako je skupaj z opremo in zunanjo ureditvijo namesto predvidenih 6,8 milijona evrov stala 7,5 milijona evrov. Pri tem je 1,2 milijona evrov prispevalo ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, 760.000 evrov pa Eko sklad. Preostanek je zagotovila občina sama, delno z zadolževanjem.