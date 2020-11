Bohinjci se premalo držijo ukrepov

MALI IGOR Bohinjski župan Jože Sodja občane poziva, naj bodo vestnejši. FOTO: Igor Mali

Samo kilometer od doma?

Okuženi je morda še doma, preostali družinski člani, ki bi morali biti tudi, pa hodijo okrog.

Redar pred zdravstvenim domom

ljudi je bilo pozitivnih v ponedeljek.

V Sloveniji je bilo v ponedeljek opravljenih 4457 testov, na novi koronavirus je bilo pozitivnih 1084 ljudi, delež pozitivnih je znašal 24,32 odstotka, kar je skoraj dva odstotka več kot dan prej, a manj kot pred dvema tednoma, je dejal vladni govorec. Število bolnikov, ki zaradi covida-19 potrebujejo zdravljenje v bolnišnicah, še raste: hospitaliziranih je 1171 ljudi (28 več kot dan prej), 196 jih potrebuje intenzivno nego (šest več kot dan prej), 127 jih je na respiratorju.Iz bolnišnic so odpustili 104 osebe. Po podatkih vlade je v ponedeljek umrlo 27 bolnikov s covidom-19, od teh 19 v bolnišnicah, skupno je doslej umrlo 605 ljudi. Po podatkih Instituta Jozef Stefan je okuženih več kot 90.000 ljudi oziroma vsak 22. prebivalec (približno 4,5 odstotka prebivalstva).Zdravniki so pred dvema tednoma opozarjali, da se bo število obolelih povečevalo še vsaj štirinajst dni, je dejal Kacin in dodal, da smo zdaj v fazi, ko se število bolnikov, ki potrebujejo bolnišnično zdravljenje, še povečuje, a se zdi, da počasneje: »Bolnišnice niso najbolj obremenjene v času, ko imamo največ okužb, temveč se to zgodi nekoliko pozneje, ko se razvijejo težje oblike bolezni, ki zahtevajo dolgotrajnejše zdravljenje.«Ravno zaradi povečevanja števila ljudi, ki jih vsak dan sprejmejo v bolnišnico, je minister za zdravjev ponedeljek predsedniku vlade in poslanskim skupinam poslal svoj predlog za 14-dnevno zaostritev ukrepov, omejitev nenujnih dejavnosti, tudi javnega prometa, slišati je o dodatni omejitvi gibanja (za krajši čas) na 1000 metrov od kraja bivališča. Kacin je povedal, da bo vlada o vseh predlogih, povezanih z zaustavljanjem širjenja epidemije, razpravljala in odločala v četrtek (kot vsak teden). »Lahko jih podaljša, spreminja, opušča, dopolni,« je dejal.Vodja svetovalne skupine za covid-19 pri ministrstvu za zdravjepoudarja, da zagotovo nismo tam, da bi lahko ukrepe začeli sproščati: »Izjemno nas skrbi situacija, bolnišnice še vedno dobijo veliko bolnikov, čeprav ne s takšnim tempom kot prejšnje dni. Če se to ne bo umirilo, je treba pravočasno sprejeti dodatne omejitvene ukrepe.« Tudi generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljanapravi, da so proti sproščanju ukrepov, dokler se situacija ne začne umirjati v bolnišnicah, prav to naj bo po njegovem bistveni kriterij odločevalcem.V teh dnevih imajo velike težave v Murski Soboti, soočajo se s pomanjkanjem zdravstvenega osebja, ki bi lahko oskrbelo najhuje bolne, zato obolele premeščajo v druge bolnišnice, ki zdravijo covid bolnike. Blizu roba zmogljivosti je tudi celjska bolnišnica. Koordinator za covid bolniške postelje pri ministrstvu za zdravjepravi, da je ponedeljek tisti, ki odraža epidemiološko sliko pred 14 dnevi.»Veseli me, da število umrlih ne narašča, kljub velikemu številu hospitaliziranih, kar pomeni, da naše zdravstvo deluje. Zdravljenje se ni spremenilo, je na visokem nivoju, dvignilo se je število postelj, zdravstveno oskrbo dobijo vsi, ki jo potrebujejo. Za zdaj uspešno razporejamo vse bolnike, ki potrebujejo hospitalizacijo. Vse je pod kontrolo, kljub velikemu številu hospitaliziranih. Mislim, da bomo zdržali, še kakšen teden moramo,« je dejal.A le, poudarjajo odgovorni, če se bomo vsi ukrepov držali. Z okužbami je še vedno močno obremenjena Gorenjska. »Glede na delež okuženih smo v Bohinju v primerjavi s preostalo Slovenijo v samem vrhu in tudi število aktivno okuženih je višje od že tako bolj prizadete Gorenjske. To je alarmanten podatek in nujno je, da se držimo vseh vladnih ukrepov,« poudarja bohinjski županA se jih, kot pravi, mnogi ne: »Gre za pozive občanov, ki se med sabo poznajo, da se okuženi prosto gibajo in ne upoštevajo karantene. Okuženi je morda še doma, preostali družinski člani, ki bi morali biti tudi, pa hodijo okrog,« pravi in še, da tudi iz lokalnega zdravstvenega doma sporočajo, da ljudje po odvzetem brisu na koronavirus kljub opozorilom prosto vstopajo v zdravstveni dom in lekarno.»Pred zdravstveni dom smo tako postavili redarja,« nam je povedal Sodja in dodal, da razmišljajo o poostrenem nadzoru, tudi globah, pomagalo bi, če bi bila vladna obvestila enotna, zdaj pa »imamo taka in drugačna in ljudje ne vedo, kako in kaj«. »Verjamem, da je marsikomu težko, zlasti v teh dnevih, ko so tudi otroci doma, a če bomo potrpeli 14 dni, če se bomo strogo držali ukrepov, bo bolje za vse.«