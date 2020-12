Bogovi v rdečem za male bolnike

Tradicionalni spust Božičkov s strehe Klinike za pediatrijo UKC Maribor

Pozitiven vpliv

Tudi starši so nekoliko bolj pomirjeni in skupaj z otroki bistveno lažje preživijo dni v bolnišnici.

Pravljični sedmi Spust Božičkov s strehe Klinike za pediatrijo v Mariboru bo zapisan kot eden najbolj nenavadnih. Ukrepi, povezani s koronavirusom, so prinesli dejanja, ki jim v preteklih letih nismo bili priča. Bolnim otrokom, ki praznike preživljajo v bolniških posteljah, tokrat niso sami delili daril, pa so to za bogove v rdečem storile medicinske sestre, ki so z malimi bolniki vsak dan v stiku.Tudi poostreni ukrepi proti širjenju koronavirusa niso preprečili, da obisk Božičkov na obraze malih bolnikov ne bi pričaral iskrenih otroških nasmehov.»V zimskih mesecih je na naši kliniki kar precej otrok, ki zbolevajo za raznimi dihalnimi okužbami, in predvsem v decembru, ko je toliko prazničnih dni, je večkrat hudo gledati otroke, ki bi radi bili doma s svojimi starši, in seveda tudi starše, ki bi radi bili doma skupaj s svojimi otroki, a morajo biti zaradi bolezni v bolnišnici. Sicer trenutna epidemiološka situacija ne dopušča decembrskih dogodkov za otroke, kot smo bili tega vajeni v preteklosti, pa vendarle je, seveda ob upoštevanju vseh zdravstvenih in varnostnih ukrepov, spust Božičkov zelo pozitiven zanje,« je ob obisku mož v rdečem dejal dr.Predstojnik Klinike za pediatrijo v Univerzitetnem kliničnem centru Maribor pa je nadaljeval: »To je že tradicionalna akcija in lahko rečem, da so otroci izjemno veseli, ko jim Božički pomahajo skozi okno in jih obdarijo. Vidimo, da so tudi starši nekoliko bolj pomirjeni in skupaj z otroki bistveno lažje preživijo dni v bolnišnici. Tudi nam, vsem zaposlenim, tovrsten dogodek nekoliko popestri vsakdanje delo. Še najbolj pa smo veseli, ko vidimo, da kaj takega vpliva na otroke zgolj pozitivno in je tako breme bolezni zanje lažje prenesti.«Posebno presenečenje zanje pa so pripravili tudi slovenski estradniki., Nipke, Bepop, Anabel,, BQL, Polkaholiki inso v posebnem videu nagovorili otroke in jim pričarali poseben videokoncert.