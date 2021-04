Bogomir pretekel 92 kilometrov

Namen športnorekreacijskega projekta je spodbuditi čim več ljudi, da se tudi v času pandemije več gibajo.

Pred časom so organizirano kolesarili, v soboto pa je Športno društvo Gibko organiziralo tek v sklopu projekta Gibko zbira kilometre za dobro počutje in brezplačne počitnice otrok. Udeleženci vseh generacij so tekli po Lendavi in okolici ter si glede na svoje zmožnosti in leta izbrali različne razdalje.Projektu, katerega namen je motivirati ljudi, da se začnejo gibati, saj je epidemija pustila posledice tako na telesnem kot duševnem stanju, se je pridružil tudi, ki je iz Poljčan tekel do Lendave. Ekstremni športnik je na 92 kilometrov dolgo pot krenil ob 5.45 iz domačih Poljčan; tekel je skozi Ptuj, Sveti Tomaž, Ljutomer, Razkrižje, Gornjo Bistrico, Hotizo in Dolnji Lakoš ter na cilj pri DOŠ I Lendava pritekel ob 16. uri. Postanek in krajši pogovor z ljubitelji teka je pred Lendavo imel na Ptuju in v Ljutomeru.Del poti so mu družbo delali tudi drugi tekači. Za Dolencem je že veliko tekaških podvigov, največji je bil 2018., ko je odtekel 42 maratonov v 42 dneh. Pred dvema letoma je uresničil projekt Okrog Slovenije za male viteze, ko je zbiral denar za fundacijo za pomoč mladim, ozdravljenim od raka. Takrat je tekel tudi po Pomurju in v 12 dneh pretekel več kot 1200 kilometrov. Vsi njegovi športni projekti so tudi dobrodelni.Društvo Gibko vodita učiteljici telesne vzgojein, ki sta športnorekreacijski projekt organizirali z namenom spodbuditi čim več ljudi, da se tudi v času pandemije več gibajo, kar koristi njihovemu zdravju in imunskemu sistemu. Menita, da s projektom lahko pomagajo do boljšega počutja in vnovične aktivacije ljudi, ki se zavedajo, da se premalo gibajo.