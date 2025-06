Bogomil Ferfila: »To je bil pričakovan in nujen udarec Izraela na Iran«

Napad Izraela na Iran ni presenečenje, temveč pričakovana poteza, za katero so bile priprave skrbno načrtovane v sodelovanju z ZDA, ocenjuje ugledni slovenski politolog dr. Bogomil Ferfila. Po njegovih besedah se Iran v tem trenutku nahaja v izrazito podrejenem položaju, odgovor Teherana pa bo bolj simboličen kot učinkovit. »Gre za še en poraz Irana in njegovih zaveznikov v regiji,« pravi Ferfila.

Kako ocenjujete odločitev Izraela za tako obsežen napad na Iran?

Napovedal sem, da bo to takšnega napada prišlo in to je bilo absolutno za pričakovati. Izrael napada vojaška letališča, tovarno orožja in bomo videli, ali je napadel tudi podzemne jedrske laboratorije, kjer Iran izdeluje jedrsko orožje. Po ocenah je Iran sposoben izdelati jedrsko orožje v tednu dni, mesecu dni. Tako da je za bilo za Izrael ta napad nujen in tudi čas je bil pravi.

Zadnjič mi je neki Izraelec, čisto tako zasebno, rekel, da se seli iz Izraela, ker so hutijevci dobili rakete, seveda jih niso sami razvili, ampak so verjetno dobili kakšne ruske rakete, ki jih železna kupola Izraela, njihov protiobrambni sistem, ne more zadržati. In 14 dni zatem je Trump sklenil dogovor s hutijevci o premirju.

Trump je sicer obljubljal dogovor z Iranom, ampak zagotovo je bilo od zadaj kupčija. Trump je pač rekel Izraelu, da se bo ob pogovarjal z Iranom, kar jih bo malo uspavalo, vi pa pripravite napad. Tako da je to bilo to vse dogovorjeno.

Trump je sicer po napadu takoj odgovoril, da so ZDA bile seznanjene z izraelskimi načrti, a v napadu niso sodelovale.

Treba je vedeti, da Američani majčkeno 'cvikajo' pri napadu na Iran zaradi tega, ker Iran lahko napade ameriške baze v Perzijskem zalivu. Polovica Bahrajna je ena ogromna ameriška baza. In enako so postavljene baze v Katarju, Kuvajtu, Združenih arabskih emiratih. To je zanje tveganje in zaradi tega se Američani nočejo izpostavljati.

ZDA pa se tako noče izpostavljati, ker se bojijo, da bi Iran napadal ameriške baze v Zalivu in ravno tako postavil mine v Hormuški ožini, skozi katero gre ena četrtina svetovne nafte, kar seveda ni v interesu Amerike, da do tega pride. To bi potem podražilo energijo in povzročilo globalno krizo.

Trump absolutno podpira Izrael in je tudi povsem usklajen z Netanjahujem v poziciji, da ni govora o palestinski državi.

Gre v napadu na Iran torej za preventivno delovanje in hkrati del širše vojaške strategije?

Med to vojno, ki se je začela z določeno negotovostjo, in kjer seveda ne smemo pozabiti, kljub temu, da mi podpiramo Palestince, da sta napadla Hamas in Hezbolah. Palestinci so napadli Izrael. Izrael ni dal nobenega povoda za ta napad Palestincev. Ukaz za napad je pa prišel iz Irana. In smo spet pri Iranu.

Zakaj je Iran ukazal napasti Izrael?

Zaradi tega, ker je takrat Amerika sklepala te abrahamske sporazume, to so tako imenovani sporazumi o priznanju Izraela, in te abrahamske sporazume so podpisali Maroko, Združeni arabski emirati, morda tudi Kuvajt ali Katar, ampak takrat se je ravno šlo za to, da bi ga podpisala Savdska Arabija.

Takrat se je Iran ustrašil, da bo celotni Zaliv podpisal priznanje države Izrael, se pravi vsaka država, ki podpiše abrahamski sporazum, prizna državo Izrael, kar pa Iran ne priznava. In drugič, tukaj ni govora o palestinski državi.

Iran se je ustrašil, da bo celotni Zaliv proizraelski in na tej točki je ukazal napad, se pravi tudi tukaj je zadaj Iran. In zaradi tega ne more biti premirja v Gazi, hkrati pa tudi nihče noče Palestincev.

Kako napovedujete, da se bo konflikt razvijal, sledi nadaljnja eskalacija?

Velik del Hezbolaha je uničen, velik del Hamasa, približno polovica Hamasovih borcev ali tričetrt Hamasovih borcev je uničenih. Veliko je tudi civilnih žrtev, ker imajo Hamasovi borci taktiko, da ko napadejo in potem skuša Izrael odgovoriti, se razkropijo v manjšo skupino, skrijejo orožje, se porazgubijo med prebivalstvom, in zato je tudi žrtev več, ker Izrael potem strelja na prebivalce.

Iran je bil v dosedanji vojni že močno oslabljen in zdaj, če Izrael in ZDA tega ne bi izkoristili, bi, zamudili glavno priložnost vsaj do določene mere obračunati z Iranom, tako da, kot sem omenil, je bil napad pričakovan in Iran kaj dosti narediti ne more.

Koliko civilnih žrtev lahko pričakujemo?

Izrael bo bolj osredotočeni na vojaške cilje. V dogovoru z Iranom skušajo minimizirati število civilnih žrtev in se osredotočiti na vojaške objekte.

Zanimivo bo potem videti, ali jim je uspelo uničiti te jedrske laboratorije, ki so 50 metrov pod zemljo. Bombe za dosego teh laboratorijev imajo samo Američani. Če bodo uničili te laboratorije, je to znak, da je te bombe dala ZDA, ampak je jasno, da je zagotovo tukaj prišlo v dogovoru med tema dvema državama do napada.

Kakšen bo odgovor Irana, v kakšnih razsežnostih ga lahko pričakujemo?

Po mojem mnenju bo odgovor Irana sorazmerno šibak, ker se zavedajo, da so v močno podrejenem položaju. V preteklosti je Iran že izstrelil neko serijo raket na Izrael, a so takrat vse prestregli. Ta železna kupola nad Izraelom odlično deluje. Že takrat, ko je Iran izvedel ta obsežni raketni napad, ga je napovedal tri ali štiri dni prej. Zakaj? Zaradi tega, ker se seveda boji ameriškega in izraelskega maščevanja.

Iran nekako bo odgovoril, da ohrani neko držo. Mislim, da se ne bo upal napasti ameriških baz v Zalivu ali postavitev min v Hormuški ožini, verjetno bo spet izstrelil rakete proti Izraelu in to je vse, kar lahko naredi in verjetno bo Izrael spet to prestregel.

Kakšna bi lahko bila nevarnost za regijo?

Nevarnosti bi bila, kar sem že omenil, da je Iran morda dobil, da je tudi on dobil te, predvidevam, ruske rakete, za katere so mi ti Izraelci rekli, da jih za enkrat še izraelski protiobrambni ščit ne more ustaviti. Rusi imajo neke hipersonične rakete, ki jih za enkrat Američani ali Izraelci niso prečitali.

Iran bo moral nekaj podvzeti, da ohrani neko držo, vendar bo odgovor sorazmerno šibek in zgolj zaradi tega, da nekaj naredi v podporo domačemu javnemu mnenju in seveda tudi v podporo ugleda Irana v regiji, kjer je pa treba vedeti, da ta šiitski vpliv zelo minimalen. Razmerje šiiti in suniti je nekje 20-80 v korist sunitov.

Gre torej za popoln poraz Irana?

Gre za še en porta Irana, poraz Hezbolaha, poraz Hamasa in dejanje, s katerim Izrael skuša pač nekako urediti razmere na Bližnjem vzhodu tako, da bo njemu ustrezalo.

Seveda, to bo tudi dvignilo ugled Netanjahuja, ki ima probleme doma. Trump, pa bi rekel, dela po svoje in se ne ozira, ker ve, da za razliko od Netanjahuja ameriškega predsednika praktično ni mogoče odpovedati. Praktično vsi začeti odpoklici ameriškega predsednika se doslej še niso izšli. Tako da Trump je v trdnejšem položaju od Netanjahuja, objema pa bo ta akcija prinesla pozitivne točke.