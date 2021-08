Bogomil Ferfila o tem, ali lahko pričakujemo nov val migrantov iz Afganistana

Andrej Šter o tem, koliko Slovencev je v Afganistanu in ali so ogroženi

»Ne pred tem in ne ob tem na konzularnem sektorju nismo prejeli prošenjza konzularno pomoč slovenskim državljanom. Osebe s slovenskim državljanstvom, ki se od tam umikajo, so zaposlene pri različnih delodajalcih in uporabljajo njihove protokole za odhod iz te države.«



V Kabulu so trenutno trije slovenski državljani, ki jih vojska poskuša evakuirati.

Politolog in univerzitetni profesorje edini, kot pravi, ki je pred tremi dnevi napovedal, da bo Kabul v parih dnevih padel. Kabul dobro pozna, ker je tam že bil in tudi na to temo napisal dve knjigi. Kot pravi je že začasa njegovega bivanja v Kabula pred dobrimi štirimi leti bil priča vsak enemu napadu dnevno, na ulicah pa ni bilo mogoče srečati več nobenega tujca, saj so bili vso v utrdbah. Je bil eden redkih edini tujcev, ki se ni skrival v utrdbi in za svojo varnost tudi plačeval družini, pri kateri je bival dva tedna Ob naznanitvi umika vojakov iz Afganistana je predvidel, da bodo talibani državo spet zavzeli v enem tednu. Sam pričakuje od talibanov predvsem drugačno obnašanje do zunanjih sil, da bi vzpostavili ekonomsko preživetje, medtem ko meni, da bodo navznoter zgradili najtrši model islama.Videl sem, kakšna je je obramba Kabula, ko sem bil tam pred štirimi leti. Po vsem Afganistanu sem se je prevozil in sem videl vso vojsko v kasarnah z 10 metrskimi betonskimi zidovi. Tako ne moreš braniti Kabula. Že takrat sem bil eden redkih tujcev, ki se ni skrival v zahodnjaških utrdbah Kabula, ampak sem živel pri eni od afganistanskih družin. Že zdaj v Kabulu ni skoraj nikogar več tam od tujcev in bogatejših, saj so vsi zbežali. Vedeli so namreč, da se bodo zahodne sile prej ali slej umaknile. In da bodo talibani tiste, ki so delali za zahodnjake, pobili.S padcem Kabula je je šlo le še za veliki finale. Smrtna obsodba Afganistana je bila podpisala leta 2014, ko so število tujih vojakov zmanjšali iz 400.000 na 20.000. Še leta 2014 je bilo 150 tisoč tujih vojakov, 150 tisoč tujih policistov, 300 tisoč afganistanskih vojakov, še 100 tisoč njihovih policistov. Če takrat niso mogli zaustaviti talibanov, ki so s svojim gverilskim vojskovanjem udarili kjerkoli so želeli, potem je bilo z 20 tisočimi vojaki le še životarjenje. Zadnjih osem let so bili fantje iz zavezniških sil v utrdbah z letali in droni ubijali talibane, kjer so pač dobili informacijo tudi od vohunov. in tukaj je šlo zgolj za odlaganje neminovnega konca in to so vsi vedeli.Ena izmed možnih razlag, zakaj je šlo v Afganistanu vse po zlu je tudi ta, da so ZDA in celotni Nato naredili napako, ker niso že leta 2001 v poganjanje pritegnili talibanov. Mislili so, da če bodo uničili par tistih tankov, ki so jih talibani imeli, z njimi konec, kar pa je bila neumnost, saj imajo talibani gverilski način bojevanja, kar so v preteklosti že pokazali. Američani in talibani se menda niso mogli pogajati, ker naj bi bili telibani osumljeni, da so napadli ZDA leta 2011, čeprav je zdaj v javnost prišlo poročilo, da je bil napad na Afganistan napaka in da bi morali za okriviti Savdsko Arabijo. Vsi vključno z Osamo bin Ladnom so bili Savdijci. Napadalcev je bilo dvanajst, od tega jih je deset bilo iz Savdske Arabije, en iz Kuvajta in en iz Katarja. Te Zalivske države so vsaj posredno krive, saj tam vlada vahabitski način vladanja. Pogajanja je nato začel Donald Trump in so trajala leta in leta, vsaj okoli sto jih je bilo, a zaman.Sem bil edini, ki sem živel pri eni afganistanski družini. Mož je bil direktor varnosti na kabulskem letališču, žena je delala za OZN. Ampak so tudi oni že odšli, ker so vedeli, da jih bodo talibani ubili, če bodo ostali. Jaz sem pri afganistanski družini živel na svoje stroške in jim tudi plačeval za to, kot tudi za to, da sem ostal živ.Tisto letališče si skoraj ne zasluži tega imena, saj je tam stoji le malo večja lesena baraka, medtem ko zdaj deluje kot civilno letališče veliko vojaško letališče Bagram, ki so ga zgradili Rusi. Seveda vlada zmeda na letališču, saj potekajo neformalni pogovori s strani Američanov, uradno pa imajo vse v rokah talibani in je njim vse prepuščeno na milost in nemilost. Nemcev je v Kabulu še štiri tisoč, Američanov pet tisoč in vsi iščejo povezave, kako priti ven. Prepričan sem, da bi jih bilo treba rešiti, prav tako tiste, ki so sodelovali z Zahodom. Ti želijo zdaj pobegniti. Tisti bogatejši, pa so že v preteklih letih, ko so vojaki zapuščali Kabul. Ostali bodo le še revni, ki ne dobijo vize ali pa preko posrednikov iščejo načine, kako zapustiti državo.Talibani so približno šestimi leti dovolili, da se v šolah učita matematiko in znanost, tako kot v Evropi v srednjem veku. V verskih šolah se še danes uči samo koran Talibani so rekli, mi se spreminjamo in so dovolili učenje matematike in fizike v šoli. Dobro poznam 52 muslimanskih držav. Najtrši islam v smislu šeriatskega prava, zakritosti žensk, kaznovanja nevernikov je danes tam, kje je islam nastal, na Arabskem polotoku. Ta model je najtrši v Združenih arabskih emiratih, Katarju, Kuvajtu, Savdski Arabiji, a niti tam ni tako trd kot bo sedaj v Afganistanu. Tam bo najtrši model islama, kjer bo uveljavljeno vse tisto, kar piše v Koranu. Razglasili bodo Islamsko republiko Afganistan, Koran pa bodo uveljavili kot ustavo in to pomeni zlasti precejšnje kratenje pravic žensk, da ženska ne more v šolo po 14. letu, da ne more na cesto brez moškega spremstva, taksist ne sme ustaviti ženski, ki je neprimerno oblečena. To pomeni tudi smrtne kazni za homoseksualce, prešuštvo, ki velja za ženske smrtne kazni za izstop iz islama, sekanje rok za krajo, maščevanje zob za zob po šeriatskem pravu. A hkrati je zanimivo, da ima ženska v muslimanski družini močnejšo vlogo kot na Zahodu in ima v rokah vse finance, vzgojo, ...Primerna obleka pomeni ne samo, da ima haljo do dal, lase zavite, usta zakrita, ampak tudi režo čez oči zakrito z mrežo.Na prevzem oblasti so se pripravljali že nekaj zadnjih let. Afganistan je bogat z nafto, plinom, železom in bakrom. Je na transverzali svilene poti, kar potrjuje interes Kitajske in je na transverzali iranskega naftovoda, kar pomeni, da imajo milijardne ponudbe s strani Irana. Neke možnosti preživetja torej so. Zdaj se bodo morali s tem soočit, kako vzpostaviti kolikor toliko delujoči sistem z državami, s katerimi se bodo dogovarjali, med katerimi so torej Kitajska, Indija in Rusija.Talibani torej vedo, da bodo morali državo voditi in nekoč so jo že vodili od leta 1992 do 1999 in so jo vodili relativno uspešno v smislu, da ni bilo vojske (to je bilo edino obdobje kot je bil Afganistan v 45 letih brez pobijanja), v veliki meri brez korupcije, s pomočjo hitre menjave generalov in poveljnikov.Tukaj moramo biti previdni. Upam, da se je Evropa iz zadnjega begunskega vala kaj naučila. Angela Merkel je dobila dobro lekcijo, ki jo je plačala predvsem Nemčija in nenazadnje tudi mi za tisto noro množico migrantov, ki so teptali meje norega prostega spuščanja ljudi v države. Problem je, ker Evropa še vedno nima azilne in migrantske politike izdelane in če bo preširoko razprla svoja vrata, bo tu naval, v katerem bodo sodelovali od Afganistancev, Pakistancev do Alžircev, Maročanov, do Tunizijcev, Kosovcev, Bosancev. Tukaj bo treba biti previden pri spuščanju ljudi. Poleg tega, da je treba zelo pripreti vrata, je pomembno še,da EU drži tesen dogovor z Erdoganom v Turčiji. Menim, da bi morale države, ki so bile v Afganistanu prevzeti večji del bremena z migranti - Nemci, Britanci in Američani. Naj za grenak okusa pogoltnejo še to zadnjo pilulo iz te neuspele invazije na Afganistan, Irak in Libije, ki so se pokazale za katastrofalne.