Bogomil Ferfila: Bela rasa bo izhlapela v zrak zaradi demografskih zakonitosti

Ob nekoliko napetih odnosih med ZDA in Evropo smo se pogovarjali z uglednim univerzitetnim profesorjem, ekonomistom in obramboslovcem Bogomilom Ferfilo, ki je tudi odličen poznavalec ameriških razmer.

Podpredsednik ZDA JD Vance je te dni Evropo označil kot »disfunkcionalno« in »umirajočo«. Ali gre za strateško pozicijo ali notranjepolitično igro za ameriško javnost?

In ne pozabimo, da je bil te dni tudi na Grenlandiji s svojo indijsko soprogo. Na kratko, Donald Trump je pač nakladač, in to nakladanje mu uspeva. Ima strategijo, da začne zelo agresivno, in računa na to, da se bo nasprotnik malce ustrašil, sam pa bo pokasiral na ta račun. In to se kaže tudi v primeru Paname, Grenlandije in Evrope.

Ameriška administracija torej le ni »obsedena« s tem, da razbije vezi med Evropo in ZDA?

Zavedati se je treba, da ima ZDA samo dvoje prijateljev, zato jih ne sme izgubiti. Enega velikega, to je Evropa, in v Aziji dva manjša, to sta Južna Koreja in Japonska. Nima drugega. In veste, na Bližnji vzhod in v Afriko si Američanke sploh ne upajo priti, ker jih potem »potolčejo«, kot pravijo domačini.

Interes Amerike je ohraniti, prvič, prijateljstvo z Evropo, in drugič - če pride denimo do nekega spopada, klasičnega, jedrskega, kar je primer sedaj v Ukrajini, - da v njenem imenu, sicer skrito, umira nekdo drug. To so Ukrajinci danes, v primeru Kitajske pa lahko Američani takoj najamejo Tajvan za spopad in ga oskrbujejo z orožjem.

Kaj torej želi Trump doseči s tem, ko s kritikami in grožnjami s carinami bombardira Evropo?

Trump s svojimi izjavami povzroča nemir, ki pa že daje rezultate. Evropa že govori o tem, da bi se sama oboroževala.

Naša Ursula von der Leyen pravi, »bomo dali 800 milijard« (načrt za okrepitev evropskih obrambnih zmogljivosti, op.a.). Ja, ampak to je utopija. Jaz sem dvajset let predaval javne finance. Ena stvar je »puf«, ampak dvomim, da se bomo zakreditirali za orožje.

ZDA se zaveda, da je ohranitev vezi z Evropo potrebna in nujna. Mislijo pa si, da če bo Evropa dala malo več za oboroževanje, bo treba Ameriki dati manj.

Torej Evropa le ni toliko stisnjena v kot z novim obrambnim načrtom?

Vedeti je še treba, da ima Trump že naslednje leto tudi kongresne volitve. Če jih bo izgubil, ne bo mogel več nobenega zakona sprejeti ali narediti kakšnih večjih predlogov, razen teh njegovih izvršnih ukazov. Pri tem pa se je treba zavedati, da ti izvršni predsednikovi ukazi veljajo samo v obdobju njegovega mandata in jih lahko naslednji predsednik v roku 14 dni preokrene.

Trump pri teh izdatkih za obrambo »špila na karto«, češ dajmo Evropo malo razvalovit in prestrašiti, da bodo dali več za obrambo. Ampak seveda, da bi Evropo izpustil iz svojega interesnega območja in območja NATA, dvomim, saj je Evropa pravzaprav glavno ameriško sidro v svetu.

Kako si lahko razlagamo besede Vance-ja, da so Zalivske države »prihodnost«, Evropa pa »preteklost«?

To je res protislovje. Američani vseskozi govorijo, da so za demokracijo in podpirajo demokracijo. V Zalivskih državah pa je še srednji vek s kralji in princi, in to ne angleškim ali danskim. Tam nimajo parlamentov in tam vse zakone sprejema kralj. In to so najboljši prijatelji Amerike? Larifari.

So pa te države zelo bogate z nafto.

So. A naj predstavim primer. Na Jamajki Kitajci gradijo eno veliko pristanišče, ki naj bi ga uporabili za povezavo z Južno Ameriko. Kitajci so povsod in zlasti tudi v teh Zalivskih državah.

Amerika sicer ne potrebuje več nafte, potrebujejo pa jo Kitajci. Skratka, osrednja tema Amerike je Kitajska, Rusija je sicer stvar preteklosti in jaz menim, da bo Trumpu dogovor s Putinom uspel.

Če se stvari umirijo, bi lahko nastal strateški dogovor med Xi Jinpingom in Trump, kjer si bosta morda ponovno razdelila neke interesne sfere. Ker jaz predvidevam, je, da se je Trump pripravljen odpovedati južnokitajskemu morju in Tajvanu v zameno za to, da na primer Kitajci pustijo pri miru Južno Ameriko.

Ali Evropa zna in zmore strateško razmišljati brez ZDA?

Evropa je na tleh in s to ukrajinsko vojno se je seveda pokazalo, da Evropa na tem strateškem področju nima nič. Vse drži v rokah Amerika in Nato in vsi ukazi pridejo iz Washingtona.

Zdaj proučujem Nemce in primer vodje krščanskih demokratov Friedricha Merza, ki je rekel, »dajmo doseči neodvisnost Nemčije od Amerike«. To seveda Američanom ni v korist in kaj se zgodi? Direktor CIA pride v Berlin in ima pogovore s predsednikom.

Če se spomnite pred nekaj leti, ko je kanclerka Merkel ugotovila, da Američani prisluškujejo njenemu mobilnemu telefonu. Vse, kar je rekla, je bilo: »To je nesprejemljivo«. Američani imajo vse obveščevalne podatke in imajo predsednike v pesti. Nemčijo in deloma tudi Avstrijo nekako nekako držijo v šahu in v veliki meri kontrolirajo, kaj se tam dogaja.

Evropa je brez ZDA na strateškem in vojaškem področju absolutno bosa.

Kaj napovedujete Ukrajini? Omenja se, da bi lahko Trump kandidiral za Nobelovo nagradi za mir.

Ob vseh njegovih nakladanjih pa je resnično, da si Trump resno prizadeva dobiti Nobelovo nagrado za mir, da bi se vpisal v zgodovino. Kar je seveda možno, če bo ustavil vojno v Ukrajini.

Menim, da bo vojne zelo hitro konec, Zelenski pa bo odletel. Nima nobene priložnosti, zato se tako krčevito upira in napada ruske cilje.

Američani in Rusi se bodo o tem dogovorili, Ukrajina pa je seveda brez ameriške pomoči lari fari. Ukrajinska vojska sploh ne more komunicirati brez Maskovih satelitov. Skratka, če bi bila Ukrajina brez ameriške pomoči, ne bi imela česa početi. Ko bo doseženo premirje, pa bo tudi panike o oboroževanju mnogo manj.

Kakšna je prihodnost med ZDA in Evropo, ki sta sicer zgodovinsko močno povezani, a morda vse bolj brez skupne vizije?

Zanimiv mi je bil podatek, da je predstavnikov bele rase okoli 600 do 700 milijonov. To je 10 odstotkov svetovnega prebivalstva. Naša stopnja reprodukcije je okoli 60 odstotkov. Čez 50 let bo to padlo na 5-odstotkov svetovnega prebivalstva, v sto do sto petdeset let pa bo bela rasa lahko celotno izumrla.

Torej to zavezništvo z Evropo je temelj zahodne civilizacije, prav dolgo pa ne bo obstajala, ker bomo izhlapeli v zrak zaradi demografskih zakonitosti. Prevzela nas bo rumena rasa, črnska rasa, latinosi.

Evropa je Ameriki edina vez zahodne civilizacije in obratno. Zdaj morda malo trese, ampak Trumpa čez tri leta ne bo več. Bo pa prišel nekdo, ki bo spet povezal Evropo in ZDA, ampak ena brez druge - vojaško, trgovinsko, kulturno in rasno ne moreta obstajati.

»Umirajoči« pa sta očitno obe, tako Evropa kot ZDA?

Ja, ti rasni podatki so me presenetili. Nisem vedel, da je ZDA tako mešana. Trenutno v ZDA do 20 leta živi več temnopoltih in latino prebivalcev kot belcev. Se pravi, čez 20 let bo to v Ameriki večina in ZDA ne bo več bela. Tudi v Evropi prihajajo spremembe in bela rasa dejansko izginja.