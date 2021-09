Bogdan: Hvala gasilcem, zdravnikom in mimoidočim za ponovno rojstvo

Lep je dan, ko lahko objavimo tudi kakšno zgodbo, ki ohranja vero v dobre ljudi. Danes je tak dan. In taka - navdihujoča - je zgodba, ki so jo spisali gasilci iz Kobarida, skupaj z drugimi službami za pomoč ob nesrečah in naključnimi prisotnimi, ki niso oklevali prve pomoči ponesrečencu.Lani avgusta se je kolesarodpravil na turo po Primorski ter se na trnovskem klancu ponesrečil. Bilo je hudo. Morali so ga oživljati. Kljub temu da jim ga je uspelo ohraniti pri življenju in ga odpeljati v Ljubljano, kjer je bil deležen najboljše oskrbe, je njegovo življenje precej časa viselo na nitki. Njegova sestra Anka je kobariškim gasilcem sporočila, da se najverjetneje »ne bo izvlekel«. Potem pa je sledil preobrat. Bogdan si je opomogel, celo tako dobro, da nima hujših posledic od nesreče. »Zadovoljni in veseli, da nam je s skupnimi močmi uspelo ohraniti življenje človeka.« Tako so zapisali požrtvovalni gasilci v svoji objavi na Facebooku, kjer so objavili tudi skupinsko fotografijo gasilske enote skupaj z Bogdanom, ko se jim je ta prišel v živo zahvalit za svoje življenje, za svoje ponovno rojstvo pravzaprav.»Bogdan je neizmerno hvaležen tudi naključnima zdravnikoma, celotni ekipi NMP ZD Tolmin, ekipi HNMP, policistom in naključnim mimoidočim. Prav tako ni mogel prehvaliti osebja UKC Ljubljana. Ob tej zgodbi lahko rečemo, da je veriga preživetja odigrala ključno vlogo pri ponovnem rojstvu našega prijatelja!« Tako so zaključili popis čudovite zgodbe o pomoči sočloveku, na drugi strani pa tudi hvaležnosti za prejeto pomoč kobariški gasilci. Temu verjetno ni treba več česa dodati. Mogoče le to, da se pridružujemo hvaležnosti za ljudi, ki so še pripravljeni pomagati pomoči potrebnim.Celotno objavo si preberite spodaj.