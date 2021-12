Bodočim godbenikom plačujejo šolnino (FOTO)

Že junija so v hrastniškem Delavskem domu člani Steklarske godbe Hrastnik, ki letos praznuje 90 let, pripravili koncert z bogatim kulturnim programom, ki ga je vodil priznani dirigent Ivan Medved iz sosednje občine Laško, ki vodi še več godb, tudi Veteransko godbo in Vaško godbo Vrh nad Laškim.

Ob tej priložnosti je Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Območna izpostava Trbovlje, nekaterim članom podelil tudi posebna jubilejna priznanja ter častne, zlate in srebrne Gallusove značke. Posebna priznanja je članom godbe podelil tudi predsednik Steklarske godbe Hrastnik Adalbert Zaletel. Trenutno Steklarska godba Hrastnik šteje 30 članov, glasbenikov različnih generacij in poklicnih profilov. Na začetku je bilo drugače, saj so v njej večinoma igrali tisti, ki so bili zaposleni v hrastniški Steklarni.

Kapelnik Ivan Medved

Danes sta takšna le še dva. Svoje je naredila tudi epidemija. »Žal je korona pustila posledice, saj dolgo nismo mogli in smeli imeti vaj, prav tako ni bilo nastopov. To seveda hitro vpliva na kakovost glasbenega izražanja. Zato smo si vsi še toliko bolj želeli vnovičnega srečanja v živo in priznam, da smo se vsi zelo trudili, da bi prišli na predcovidni nivo. In menim, da nam je to tudi uspelo in nismo na jubilejnem koncertu nikogar razočarali,« je misli strnil dirigent Medved. In dodal, da se še kako dobro zaveda, da so godbe v Zasavju tradicija, zato se bodo še toliko bolj trudili, da jo ohranijo. Pri čemer imajo pomembno vlogo zlasti mladi člani godbe. In prav mlajših si želijo v svoje vrste pritegniti še več. Tudi s tem namenom so že pred leti uvedli plačevanje šolnine učencem Glasbene šole Hrastnik, ki se učijo igranja pihal, trobil in tolkal.

Izjemen mejnik

»Devetdeset let steklarske godbe je dokaz, kako velika je bila in je še želja za sodelovanje v godbi. To ni samo ljubezen do glasbe, je veliko več. Druženje in prijateljstvo med godbeniki sta temelj za uspešno delovanje in obstoj naše godbe. Tudi sam sem tesno povezan z njo, saj je bil moj oče več kot 40 let njen dirigent. Zato sem imel priložnost od mladih nog opazovati njegovo vsestransko delo. Doma smo ga včasih pogrešali, saj je bil velikokrat na vajah, nastopih, koncertih in pogrebih. Rad je imel tudi zabavno glasbo, jazz in dixi, zato je ustanovil zabavni orkester. V godbo je prinesel svežino in nov zagon. V najstniških letih sem rajši igral košarko. V steklarskem delavskem okolju, kjer sem odraščal, pa sem spoznal pripadnost, odprtost, velikodušnost, veselje in prijateljstvo med godbeniki, ki so bili kot ena velika družina,« je ob 90-letnici v zbornik o delovanju godbe med letoma 1930 in 2020 zapisal Adalbert Zaletel, predsednik Godbe Hrastnik.

Nekoč so bili vsi godbeniki iz istega foha, danes igrata v njej le še dva zaposlena v steklarni.

»Vsak od nas v življenju pusti sled, ki zaznamuje ljudi in okolico, kjer živimo in delujemo. Ne le Hrastnik, tudi Zasavje so zaznamovale številne industrijske panoge in le redke delujejo tudi danes. Med njimi je edina steklarna na Slovenskem, ki neprekinjeno deluje že več kot 160 let. Delavci in delavke v Steklarni Hrastnik ter z njimi njihovi svojci, sosedje, prijatelji in znanci pa so, ob služenju kruha, znali poskrbeti tudi za druženja v obliki kulturnih, športnih in drugih društev. Prek 90 let ustvarjanja Steklarske godbe Hrastnik je vsekakor izjemen mejnik na področju hrastniške kulture.

90 let praznujejo.

Številne generacije so pletle čudovite usode številnih Hrastničanov in Hrastničank, vloženih je bilo ogromno ur prostovoljnega dela in dobre volje. Ustvarili so se številni spomini, rojevale ljubezni in veličastni trenutki, ki ostajajo in jih bomo pomnili za vselej. In prepričan sem, da je pred vami še ogromno notnih zapisov, koncertov ter nasmehov zadovoljnih poslušalk in poslušalcev,« pa je v zborniku polaskal članom godbe hrastniški župan ​Marko Funkl.

Dirigent Ivan Medved je vesel, da v godbi igra tudi veliko mladih.