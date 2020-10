Bodoči ženi izrezljal poročno darilo

Upokojeni arhitekt Marijan Vodnik iz Domžal je že 20 let tudi rezbar z uspešno razstavno potjo. Pripravil je kar 655 razstav in predstavitev, pravkar pa je na ogled razstava v galeriji Cankarjevega doma na Vrhniki, ki so jo odprli ob njegovi 80-letnici.Razstavljenih je 33 del iz 28 vrst lesa, med njimi tudi veličastna izklesana skulptura iz slive z naslovom Korona, ki je med obiskovalci vzbudila veliko zanimanja. Sicer pa vse skulpture predstavljajo veliko delo mojstra Marijana Vodnika, vse rezbarije so iz enega kosa lesa in so prav tako vredne pozornega ogleda. Od ustanovitve je član Združenja rezbarjev in modelarjev lesa Slovenije ...