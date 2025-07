»Njegovo življenje in delo si kronal z junaško vero – vero do smrti. Prosimo te, da bi ga lahko kmalu v Cerkvi častili kot blaženega in se mu v svojih potrebah še bolj priporočali,« je del molitve za beatifikacijo Janeza Straška. Postopki so uradno stekli 14. septembra 2021, slovenski in hrvaški lazaristi so dokumentacijo poslali v Vatikan, od tam pa so pred dnevi sporočili, da je bil dosežen novi mejnik. V pisarni Dikasterija za zadeve svetnikov so v navzočnosti kanclerja Federica Faverja in generalnega postulatorja Misijonske družbe Sergeja Pavliša odprli ovojnici z dokumentacijo, zbrano me...