Zneski na položnicah bodo le nižji: minister Kumer sporočil, kakšen ukrep je sprejela vlada (VIDEO)

Na novinarski konferenci po seji vlade so pred kamere stopili minister za infrastrukturo Bojan Kumer, ministrica za zunanje zadeve Tanja Fajon, ministrica za notranje zadeve Tatjana Bobnar, ministrica za kulturo Asta Vrečko in državni sekretar na ministrstvu za pravosodje Igor Šoltes

Kumer je dejal, da je vlada določila ceno električne energije za gospodinjstva in malo gospodarstvo. Ukrep velja tudi za večstanovanjske stavbe, saj je, kot pravi minister, prav te stanovalce draginja precej prizadela. Cene bodo regulirane od 1. septembra do 31. avgusta naslednje leto. Vlada ohranja 50-odstotno znižano trošarino za elektriko, s 1. septembrom pa bo za 50 odstotkov znižana tudi višina prispevka za obnovljive vire energije.

Vlada je cene električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce, vključno s tistimi v večstanovanjskih zgradbah, omejila na 0,118 evra na kilovatno uro po višji tarifi, 0,082 evra na kilovatno uro po nižji tarifi ter 0,098 evra na kilovatno uro po enotni tarifi.

Minister za infrastrukturo je poudaril še, da se bo za prebivalstvo mesečni in letni električni strošek občutno znižal. »Gre za ukrep, s katerim neposredno naslavljamo visoke cene elektrike.« Končni znesek za povprečnega odjemalca bo besedah ministra nižji za 15 odstotkov (pri tistih, ki imajo cenejše ponudnike) do 30 odstotkov (tisti, ki plačujejo dražje), odvisno od dobavitelja. Pri tistih, ki imajo najdražjega dobavitelja, pa se bo po besedah ministra znesek na položnici skoraj prepolovil. Državljani naj bi tako na letni ravni plačali od 100 do 1.000 evrov manj.

Slovenija iz Bruslja dobila šest priporočil

Fajonova pa je uvodoma dejala, da so na današnji seji proučili poročilo o vladavini prava, ki ga je za Slovenijo izdala Evropska komisija. Po njenih besedah je Slovenija dobila šest priporočil. Na pristojnih ministrstvih bodo tako morali pripraviti predloge ukrepov ter tudi časovnico, kdaj bodo izvedeni. »Do jeseni moramo predstaviti, kako bodo zadeve rešili,« je dejala.

Vsi ministri in sekretar priporočila komisije pozdravljajo. Vrečkova je dejala, da se strinjajo z njihovimi ugotovitvami na področju medijev. »Zdaj veljavna zakonodaja v praksi ne ponuja dovolj varovalk pri vmešavanju politike v uredniško avtonomijo,« je poudarila in dodala, da bo imela veliko besede tudi civilna družba.