Bodo zaradi karanten kmalu zapirali črpalke, trgovine in druge poslovalnice?

Ogromno število novih okužb s koronavirusom hromi javno življenje v Sloveniji. Iz UKC Ljubljana so včeraj sporočili, da zaradi bolniških odsotnosti in karanten manjka kar 600 zaposlenih, veliko težav in imajo v vrtcih in šolah, prav tako v gospodarstvu.

Nedavni vladni ukrep, ki je skrajšal karanteno in izolacijo na sedem dni, je sicer delno učinkovit, še vedno pa imajo ponekod veliko kadrovsko krizo. Tako naj bi manjši bencinski servisi, trgovine, poštne in bančne poslovalnice ter krajevni uradi že bili prisiljeni uvesti krajši delovni čas ali omejiti poslovanje na le eno izmeno.

V igri tudi zapiranje poslovalnic

»Povečevanje števila okužb do določene mere vpliva tudi na izvajanje dela na naših bencinskih servisih. Aktualne razmere zelo pozorno spremljamo in se nanje odzivamo z različnimi ukrepi, s katerimi delovne procese trenutno obvladujemo. Na bencinskih servisih, kjer se srečujemo s povečanim številom odsotnosti, za potrebe zagotavljanja delovnega procesa prilagajamo tudi delovne čase. Prilagoditve pa so od prodajnega mesta do prodajnega mesta različne,« so o ukrepih, ki jih dnevno sprejemajo zaradi številni odsotnosti, sporočili iz Petrola.

Zagotovili so, da o začasnem zapiranju poslovalnic trenutno ne razmišljajo, težave pa rešujejo s prilagajanjem delovnih časov in s prerazporejanjem zaposlenih med bencinskimi servisi. »Če bi v prihodnje vendarle prišlo do množične odsotnosti zaposlenih, bi bil naš naslednji korak postopno zapiranje bencinskih servisov. Vendar bi vsekakor zagotovili, da bi delovali vsi tisti bencinski servisi, ki so ključni za nemoteno oskrbo celotnega prebivalstva,« so še zapisali.

Po naših neuradnih informacijah naj bi bilo sicer precej kritično na bencinskih servisih na avtocestnih postajališčih, kjer je pretok ljudi največji in so zato uslužbenci tudi podvrženi večjemu tveganju za okužbo. Pri Petrolu o tem pravijo, da je obremenitev prodajnih mest v različnih regijah različna in odvisna od lokacije, da pa tudi na avtocestnih počivališčih z različnimi ukrepi zagotavljajo nemoteno delovanje oziroma obratovanje.

V Mercatorju skrajšali delovni čas

Iz Mercatorja so sporočili, da ohranjajo »nemoten potek vseh procesov, preskrba je normalna in ničesar ne primanjkuje«. »Smo pa del širše družbe in tudi pri nas v zadnjih tednih število bolniških odsotnosti med zaposlenimi narašča, zato smo v nekaterih Mercatorjevih trgovinah začasno skrajšali delovni čas.«

Ker pa ima Mercator skoraj 500 trgovin, ki v mestih večinoma niso daleč narazen, to za zdaj ne predstavlja večjih težav, so dodali. »V zelo zaostrenih razmerah je tudi začasno zaprtje katere od trgovin ena od možnosti, seveda pa bomo naredili vse, da bomo preskrbo ohranili nemoteno.«

Tudi poštne »rezerve« so premalo

Pri Pošti Slovenije pravijo, da za zdaj zagotavljajo nemoteno izvajanje poštnih storitev, dostavo pošiljk poskušajo izvesti v skladu z merili, predpisanimi v splošnem aktu o kakovosti izvajanja univerzalne poštne storitve. Ob tem priznavajo, da imajo »na nekaterih območjih občasno tudi večje kadrovske primanjkljaje, ki jih ni mogoče obvladovati z delavci 'rezervami' in s premeščanjem delavcev med poštami«, zato temu prilagajajo tudi organizacijo dostave.

»Ob tem naj navedemo, da vse poštne poslovalnice oziroma kontaktne točke poslujejo. V tem mesecu smo na dveh pogodbenih poštah zaradi nenadnih odsotnosti vseh zaposlenih za določen čas (praviloma za dneve odrejenih karanten) poslovanje le-teh prevzeli v Pošti Slovenije, in sicer na način, da sta zagotovljena sprejem in izročitev pošiljk,« so še sporočili.

Pri Pošti Slovenije strankam tudi svetujejo, da se v kar največji mogoči meri poslužujejo alternativnih oblik pošte za sprejem in izročanje pošiljk: lahko se poslužujejo 24 PS Paketomatov, ki so postavljeni v 15 večjih slovenskih mestih, pred pošte so namestili več kot več kot 400 paketnikov ob poštnih poslovalnicah ter 200 paketnikov, ki so na voljo na dodatnih lokacijah po državi, prisotni so tudi na 210 bencinskih servisih Petrol in 46 bencinskih servisih Mol, uporabniki pa se lahko poslužujejo tudi avtomatiziranih enot za oddajo in sprejem pošiljk PS 24/7 v Ljubljani in Kopru ter možnosti dostave na dogovorjeno lokacijo.

Sicer ima Pošta Slovenije vzpostavljen sistem upravljanja neprekinjenega poslovanja in glede na situacijo covida 19 aktivirano Skupino za odziv na izredne dogodke (SOID), ki se sestaja in skupaj s poslovodstvom družbe predlaga oziroma sprejema ustrezne ukrepe in odločitve za zagotavljanje pogojev za zaščito zdravja zaposlenih in karseda nemotenega poteka delovnih procesov glede na dnevno spreminjajočo se situacijo.