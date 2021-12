Bodo z iglami trkali na vaša vrata? Poglejte, kaj predlaga Beovićeva

V Sloveniji je polno cepljenih 1.148.063 oseb, kar predstavlja je 54 odstotkov. Medtem ko se je cepljenje s prvim odmerkom nekoliko upočasnilo in zanj skorajda ni več zanimanja, se nadaljuje cepljenje s tretjim, dodatnim odmerkom. Z njim se je v Sloveniji cepilo že več kot 290 tisoč oseb.

Slovenski strokovnjaki ob tem vztrajno še naprej spodbujajo Slovenke in Slovence k cepljenju, vodja posvetovalne skupine za cepljenje pri NIJZ Bojana Beović pa je v Odmevih odgovorila na vprašanje, kaj bi bilo treba narediti, da bi se cepilo več ljudi. Povedala je, da njena skupina svetuje NIJZ z nasveti, in da misli, da bi bilo cepljenje možno pospešiti s čim večjo dostopnostjo. »Z dostopnostjo mobilnih enot, ki bi šle tudi na dom in bi šle na tista območja, kjer je veliko ljudi. To je v nakupovalnih središčih, na prazničnih sejmih, prav nobene ovire ne sme biti za nekoga, ki se za cepljenje odloči.«

Obvezno cepljenje?

Pogovarjali so se tudi o tem, ali bo Slovenija sledila zgledu nekaterih evropskih držav in uvedla obvezno cepljenje. Skupno stališče strokovnjakov je takšno, »da bi verjetno v naših razmerah, ko je razumevanje cepljenja slabo, to obvezno cepljenje pripeljalo še do večjega odpora pri nekaterih ljudeh. Zato menimo, da je smiselno, da vztrajamo v situaciji, ki jo imamo. Če se nekdo ne želi cepiti, mora varnost zagotavljati s testiranjem. Je pa vprašanje, kaj bo prinesel čas in izkušnje iz drugih držav.«

Medtem ko se slovensko zdravstvo bori s četrtim valom okužb, pa se po Evropi že širi nova različica – omikron. Doslej so ga potrdili že v enajstih različnih državah, potrjenih primerov je 44. Simptomi pri obolelih so blagi. »Podatkov je zaenkrat res malo. O tem, kako hitro se širi in kako huda je okužba, vemo iz skopih primerov iz Južne Afrike,« pravi Beovićeva in dodaja, da je podatkov premalo, da bi dajali napovedi.

Prav tako še ni znano, ali obstoječe cepivo deluje proti omikronu. Pričakuje, da bo bodo dobili odgovor na vprašanje čez kakšen teden. »Nova različica je drugačna v zgradbi koničaste beljakovine, ki je del cepiva. Lahko pričakujemo manjšo zaščito po cepivu, koliko manjša bo, težko rečemo. Zaščita proti delta različici je prav tako manjša, a še vedno zelo dobra v preprečevanju hospitalizacij.« Beovićeva meni, da razlika zagotovo bo, a ne tako velika, da nas ne bi zaščitila.

Optimistične napovedi

Beovićeva je še komentirala trenutno stanje in napovedi za bližajoče praznične dni. »Ta hip so napovedi ugodne. Če bomo vztrajali pri ukrepih, ki jih imamo zdaj, potem bi lahko bilo stanje do praznikov kar nekoliko boljše kot sedaj. Bolnišnice bi lahko postale bolj prazne, kar bi lahko pomenilo, da bi kakšen ukrep nekoliko sprostili, vendar pa bi lahko bilo tudi nevarno, saj je v Sloveniji še veliko ljudi, ki so na virus občutljivi. Prazniki bodo potekali skoraj normalno, vendar s pogoji, ki jih poznamo. Če gre za tesna zbiranja, je pametno, da smo cepljeni ali testirani,« je še dejala.