Bodo vinjete cenejše?

Vse bliže smo temu, da bomo prihodnje leto na vetrobransko steklo zadnjič lepili vinjete. Dars je za 2021 napovedal turkizno modre vinjete. FOTO: Dars

Drugi pozitivni učinki

V Sloveniji smo vse bliže novemu sistemu elektronskih vinjet. Precej hitro po nastopu mandata je digitalizacijo napovedal minister za infrastrukturo(sistem elektronskih vinjet že kar nekaj časa uporabljajo denimo na Madžarskem).Minister Vrtovec je za medije že maja dejal, da bodo na račun prehoda na sistem elektronskih vinjet prihranki pri stroških tiska in distribucije. To pa da bi lahko odprlo tudi diskusijo o cenah vinjet (letna za avtomobil stane 110 evrov, za višji avto ali kombi 220, za motor 55). Takšnega mnenja je bil letošnjega maja. Kje pa smo danes, ko smo vse bliže temu sistemu?»V zvezi z izpostavljenimi finančnimi prihranki, ki se jih omenja v povezavi z vzpostavitvijo sistema elektronske vinjete je potrebno povedati, da finančne posledice, ki bodo zaradi vzpostavitve sistema nastale za upravljavca cestninskih cest, zaenkrat še niso v celoti znane, saj se jih bo lahko natančneje ovrednotilo, ko bo izpeljan javni razpis za tehnično vzpostavitev sistema,« odgovarjajo iz ministrstva za infrastrukturo, ki ga vodi Jernej Vrtovec. Izpostavljajo, da bodo res nastali določeni prihranki iz naslova tiska vinjet in distribucije, bodo pa na drugi strani nastali nekaj višji stroški zaradi nadzora nad kršitelji oziroma samo z vzpostavitvijo sistema: »Zaenkrat se glavne napore usmerja v aktivnosti v zvezi z vzpostavitvijo sistema, o spremembi cenovne politike na področju vinjetnega sistema cestninjenja se trenutno ne razmišlja.«Poudarili so še, da bodo za uporabnike cestninskih cest z vzpostavitvijo sistema elektronske vinjete tudi brez sprememb cenovne politike nastali precejšnji posredni pozitivni finančni učinki: »V zvezi s tem je potrebno npr. omeniti veljavnost letne elektronske vinjete, ki bo vezana na 365 dni od dneva nakupa, kar pomeni, da veljavnost ne bo več vezana na koledarsko leto kot v obstoječem sistemu klasične vinjete, zato bodo lahko uporabniki v vsakem primeru izkoristili celotno veljavnost vinjete.«