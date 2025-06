Bodo v slovenskih šolah kmalu učili upokojenci? Ministrstvo presenetilo z razpisom

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje je zaradi kadrovskih potreb na področju vzgoje in izobraževanja objavilo javni poziv za vključevanje upokojenih strokovnih delavcev v vzgojno-izobraževalno delo. Upokojeni učitelji in drugi strokovni delavci lahko prijavo za šolsko leto 2025/26 oddajo do 30. junija.

Ministrstvo poziva k prijavi za delovno mesto učitelj v izobraževalnem ali prilagojenih izobraževalnih programih na področju osnovnošolskega izobraževanja ter za mesto učitelja v programih na področju srednjega splošnega ter poklicnega in strokovnega izobraževanja, izhaja iz objave na spletni strani ministrstva.

Prav tako lahko kandidati oddajo vlogo za delovno mesto učitelja v posebnem programu vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na področju vzgoje in izobraževanja otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami, za vzgojitelja v vzgojnem programu ter za svetovalnega delavca v vzgoji in izobraževanju.

To je pogoj za prijavo

Namen poziva je izkušenim pedagoškim delavcem omogočiti, da ponovno prispevajo h kakovosti vzgojno-izobraževalnega procesa, so zapisali.

Kandidati morajo biti upokojeni, vendar ne več kot pet let. Izpolnjevati morajo tudi pogoje za učitelja ali drugega strokovnega delavca iz poziva ter imeti najmanj 10 let delovnih izkušenj na delovnem mestu učitelja oziroma drugega strokovnega delavca. Podati mora tudi izjavo o nekaznovanosti skladno z zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja.

Prijavijo se lahko tako, da izpolnijo obrazec, objavljen na spletni strani ministrstva, ter ga z Europass življenjepisom pošljejo na elektronski naslov gp.mvi@gov.si.