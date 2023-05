Bodo ukinili študentske bone? ŠOS vladno idejo označil za noro

ŠOS s peticijo proti ukinitvi sistema subvencionirane študentske prehrane

Študentska organizacija Slovenije (ŠOS) je začela zbirati podpise pod peticijo proti ukinitvi sistema subvencionirane študentske prehrane. Kot so navedli, vlada namreč razmišlja o vzpostavitvi javnih študentskih menz in s tem ukinitvi sistema subvencionirane študentske prehrane, čemur pa v ŠOS ostro nasprotujejo.

Kot poudarjajo v izjavi za javnost, je subvencionirana študentska prehrana pravica vsake študentke in študenta, izhaja iz statusa študenta in je ključnega pomena za zdrav in uspešen študij. Prepričani so, da obstoječ sistem omogoča, da si študenti lažje zagotovijo osnovno prehrano, ki je bistvenega pomena za njihovo zdravje, dobro počutje in kakovosten študij.

Zato idejam vlade o vzpostavitvi javnih študentskih menz in s tem ukinitvi sistema subvencionirane študentske prehrane ostro nasprotujejo. S peticijo vlado pozivajo, naj raje razmišljajo o izboljšanju obstoječega sistema ne pa zamenjavi sistema.

»Verjamemo, da je obstoječ sistem dober, saj za strošek, ki ga za subvencioniranje nosi država, zagotavlja večjo stopnjo dostopnosti, tako lokacijsko kot z vidika pestrosti in dietetike ponudbe, kot bi jih javne menze, ki bi jih morali, prav tako z javnimi sredstvi, zagotavljati visokošolski zavodi,« besede predsednice ŠOS Marike Grubar povzema sporočilo za javnost. Prepričana je tudi, da bi nov sistem pomenil, da bi bila študentska prehrana dostopna le nekaterim.

Čakajo na dvig subvencije

Še vedno, kot poudarjajo v ŠOS, čakajo tudi na uresničitev obljub o dvigu subvencije na obljubljenega 4,6 evra ter na začetek sodelovanja v delovni skupini, ki bo pod vodstvom Nacionalnega inštituta za javno zdravje pripravila smernice za zdravo in kakovostno prehrano študentov.

V Slovenski demokratski mladini (SDM) idejo o ukinitvi študentskih bonov vidijo kot napad na urejen sistem študentske prehrane in študente same. Napovedujejo, da bodo naredili vse, kar je v njihovi moči, »da do te nore ideje vlade ne pride«.

Kot navajajo, je minister za delo Luka Mesec, namesto da bi reševal težave s podražitvijo študentske prehrane, očitno ugotovil, da je najlažje sistem enostavno ukiniti, čemur pa v SDM absolutno nasprotujejo.