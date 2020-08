Bodo tudi za šole veljali zeleni, rumeni in rdeči seznami?

So po šolah dovolj usposobljeni in organizirani, da jim bo uspelo individualno omejevati izbruhe, da ne bi bilo treba povsod spreminjati poteka pouka?

Da. 37 %

V precej šolah raje čakajo na direktive iz Ljubljane. 35 %

Ne. 25 %

Kateri model bi morala država upoštevati za jesensko nadaljevanje pouka?

Vse šolarje v šolo brez omejitev. 51 %

Vse šole naj bodo popolnoma zaprte, pouk pa prek spleta. 8 %

Kombinacija pouka v razredu in po spletu. 13 %

Odvisno od epidemioloških razmer. 22 %

Ste že nakupili vse potrebno za svojega šolarja?

Da. 36 %

Čakamo na plačo. 25 %

Ne, je še čas. 39 %

Medtem ko se šole po Evropi že polnijo z otroškim živžavom, starši v Sloveniji zaskrbljeno čakajo na odločitev ministrstva za izobraževanje. Ministrica je večkrat povedala, da bo ta odvisna od epidemiološke situacije.Vodja svetovalne skupine za covid-19je že pred časom dejala, da je še prezgodaj napovedovati, po katerem od predvidenih scenarijev se bo jeseni začel pouk, saj se bodo verjetno epidemiološke razmere še spreminjale. Upa pa, da jim bo po šolah uspelo individualno omejevati izbruhe, da ne bi bilo treba povsod spreminjati poteka pouka. Poleg tega je bila zamisel, da bi tudi v izobraževanju postavili merilo po vzoru razvrščanja držav na bodisi zeleni, rumeni ali rdeči seznam po številu novoodkritih primerov. Torej, če v šoli ne bi bilo okužbe, bi pouk potekal v šolah, ob okužbah pa bi ga prilagajali oz. prehajali na druge scenarije.Na ministrstvu za izobraževanje so v načelu že pripravili štiri modele poteka pouka v jeseni. Skrajna sta, da vsi šolarji pridejo v šolo brez omejitev oz. da so vse šole zaradi izjemno slabe epidemiološke slike popolnoma zaprte. In potem sta predvidena še dva vmesna modela – kombinacija pouka v razredu in po spletu.Tako bi imeli učenci od 1. do 5. razreda pouk v šoli, torej v fizični obliki, preostali na daljavo. Drugi model predvideva, da je lahko nekaj učencev tudi predmetne stopnje v šoli, drugi pa na daljavo.V naši tokratni spletni anketi na strani www.slovenskenovice.si smo spraševali za mnenje tudi o tem, kateri model bi morala država upoštevati za jesensko nadaljevanje pouka. Večinsko mnenje sodelujočih je, da je treba narediti vse, da bodo vsi šolarji šli v šolo. Kar pa je po eni strani povsem razumljivo, še posebno če upoštevamo poudarek aktivov svetov staršev, da »država na starše za šolsko delo z otroki ne more več računati«.