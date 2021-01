Bodo testirali tudi učence? Ministrica odgovarja

V Avstriji bodo testi obvezni

Ministrica za šolstvoje pred vračanjem v šolske klopi za oddajo Dobro jutro povedala, da je Slovenija po številu šolskih dni, ki so jih učenci med epidemijo presedeli za ekrani, v primerjavi z drugimi državami EU v zlati sredini. Pred začetkom šole pa poteka tudi množično testiranje zaposlenih. Testiranje bodo morali ponoviti vsakih sedem dni. Zaposlenim s prebolelim covidom 19 in tistim, pri katerih je od okužbe minilo najmanj 21 dni in največ tri mesece, pa se testiranja ni treba udeležiti.Testiranje sicer za učitelje ni obvezno, saj ga ne določa zakon. Generalna direktorica direktorata za javno zdravje na ministrstvu za zdravjepa je pojasnila, da učitelji, ki se ne bodo testirali, ne bodo mogli v živo izvajati pouka, saj bi taka oseba po njenem lahko okužila ves razred. Protokoli vračanja so jasni, je povedala ministrica, poudarila pa je tudi pomembnost upoštevanja ukrepov, ki so že zelo dobro znani. Voditeljicoje zanimalo tudi, ali bodo v prihodnje testirani tudi učenci.Ministrica je povedala, da iščejo načine, kako na najvarnejši in zdrav način otroke in zaposlene vračati v prostore vrtcev, šol, tudi fakultet. »V zvezi s tem sva se v petek pogovarjala z avstrijskim ministrom in oni predvidevajo, da se bodo morali testirati tudi otroci.« Avstrijci naj bi uporabili preproste, neboleče teste, ki so drugačni od dosedanjih. Za starejše od 10 let bodo testi obvezni, za mlajše pa po lastni presoji. O uporabi in izvajanju takšnih testov pri nas še ni bilo razprave.Pred ponovnim odprtjem vrtcev in osnovnih šol v regijah z boljšo epidemiološko sliko bodo danes na okužbo z novim koronavirusom množično testirali zaposlene. Največ, 3000, jih bodo testirali v Ljubljani na Gospodarskem razstavišču. Testiranje koordinirajo zdravstveni domovi.