Bodo status prebolevnikov podaljšali? Tako odgovarja NIJZ

V Civilni iniciativi za strokovno obravnavo prebolelih po okužbi s koronavirusom so na NIJZ naslovili pobudo za podaljšanje statusa prebolevnikov s šestih na 12 mesecev. NIJZ odgovarja, da zaščita po okužbi s strokovnega stališča najverjetneje traja devet mesecev, a je odločitev o veljavnosti statusa prebolelih odvisna od EU in vlade.

V civilni iniciativi menijo, da so prebolevniki v slabšem položaju v primerjavi s polno cepljenimi. Ob tem se sklicujejo na številne znanstvene študije in podatke z domačega terena«, po katerih naj bi imeli prebolevniki trajnejšo in učinkovitejšo zaščito pred ponovno okužbo kot polno cepljeni. Prebolevniki po njihovi oceni za družbo predstavljajo minimalno tveganje za širjenje okužb s koronavirusom in ne obremenjujejo zdravstvenega sistema, saj ne polnijo bolniških postelj na intenzivnih oddelkih v primeru ponovne okužbe.

Pri NIJZ so za STA dejali, da še preverjajo, ali so prejeli poziv iniciative. Center za nalezljive bolezni NIJZ poziva ni prejel. Status prebolevnikov v okviru digitalnih covidnih potrdil je po njihovih navedbah omejen na obdobje šestih mesecev zaradi evropske uredbe in vladnih odlokov.

Strokovna skupina o prebolevnikih že razpravljala

Posvetovalna skupina za cepljenje pri NIJZ pod vodstvom infektologinje Bojane Beović je v preteklosti že razpravljala o tem, kdaj priporočiti cepljenje prebolevniko. V nacionalnih priporočil za cepljenje proti covidu 19 je tako zapisano, da zaščita po prebolelosti zelo verjetno traja devet mesecev, zato se prebolevnikom priporoča, da se cepijo do devet mesecev po preboleli bolezni, pri čemer zadostuje en odmerek cepiva. »Na drugi strani pa cepljenje prebolevnikov odlok in evropska uredba umeščata v obdobje šestih mesecev,« so pojasnili na NIJZ.

Na ministrstvu za zdravje so za STA navedli, da so s pobudo iniciative seznanjeni. Po besedah vodje strokovne skupine za covid 19 pri ministrstvu Mateje Logar, je šlo pri omejevanju veljavnosti statusa prebolevnikov na šest mesecev za priporočila EU, ki jih spremljajo in se bodo v skladu z njimi tudi odločali. Podatke o številu prebolevnikov, ki so se ponovno okužili s koronavirusom, po besedah Logarjeve hrani NIJZ. »Predvsem pa je treba upoštevati, da so podatki o prebolevnikih slabo obdelani, ker nekatere raziskave kažejo, da je verjetnost, da prebolevnik pride v bolnišnico petkrat večja kot pri cepljenih.«

Vlada je v odloku, ki je začel veljati 5. septembra, veljavnost statusa prebolevnikov podaljšala s 180 na 240 dni. V odloku, ki je začel veljati 15. septembra, pa je njihov status zopet skrajšala na 180 dni.