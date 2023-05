Bodo splav, varstvo med nosečnostjo in pomoč pri zanositvi postali plačljivi?

V predlogu sprememb Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju v 23. členu ni več opredeljene pravice do splava in podpora med nosečnostjo in porodom ter storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti.

Na to so opozorili v Inštitutu 8. marec in Delavski svetovalnici. Preverili smo, ali se morebiti pripravlja krčenje osnovnih zdravstvenih pravic in ali bodo nekatere pravice, ki jih zdaj imamo, postale plačljive.

Poslanci Svobode zatrjujejo, da nobena zdajšnja pravica ne bo ukinjena. FOTO: Getty Images, istockphoto

Doslej natančno opredeljeno, v predlogu izpuščeno

V veljavnem Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju so reproduktivne pravice natančno opredeljene. Iz obveznega zdravstvenega zavarovanja je v celoti ali delno krito:

zdravstveno varstvo žensk v zvezi s svetovanjem pri načrtovanju družine, kontracepcijo, nosečnostjo in porodom,

storitve v zvezi z zagotavljanjem in zdravljenjem zmanjšane plodnosti in umetno oploditvijo, sterilizacijo in umetno prekinitvijo nosečnosti.

Oboje zgoraj navedeno je bilo v predlogu sprememb omenjenega zakona izpuščeno. Predlog sprememb je predlagala poslanska skupina Svoboda, zato smo se nanje obrnili po odgovor, ali to pomeni, da vse zapisane pravice ne bodo več vključene v zdravstveno zavarovanje in bodo postale plačljive.

Poslanci Svobode zatrjujejo, da nobena zdajšnja pravica ne bo ukinjena

Kot so nam zatrdili, so pri pripravi predloga novele zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju sledili izhodiščnemu načelu, da nobene od že pridobljenih pravic iz obveznega in dopolnilnega zavarovanja ne zmanjšajo, kaj šele ukinejo oziroma da določbe novele ohranijo enak obseg pravic iz zdravstvenega zavarovanja v primerjavi s sedaj veljavnim sistemom. »Pri pripravi zakonske novele smo v največji možni meri upoštevali pripombe (tudi takratne pripombe Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije), ki so bile na predlog zakona iz leta 2019 že podane. Z namenom ohranitve vseh pravic iz zdravstvenega zavarovanja smo tako že stopili v kontakt z omenjenim zavodom, s katerim bomo pripravili ustrezna dopolnila, ki bodo v izogib različnim interpretacijam nedvoumno opredelila vse pravice - tudi vse pravice iz naslova reproduktivnega zdravja žensk,« zagotavljajo.