Bodo slovenskim huliganom za pet let lahko prepovedali vstop na športne prireditve?

Odbor DZ za lokalno samoupravo je podprl predlog novele zakona o nalogah in pooblastilih policije, ki med drugim prinaša možnost izreka petletne prepovedi udeležbe na športnih prireditvah nasilnim huliganom. Poslanci opozicije so ob tem v razpravi opozarjali tudi na zaskrbljujoče stanje v policiji.

Po pojasnilih državne sekretarke na ministrstvu za notranje zadeve Tine Heferle je predlog novele potreben zaradi uskladitve s pravom EU in kot odziv na zahteve, opredeljene v sodbi Sodišča EU in ustavnega sodišča. Vsebuje tudi nekatere rešitve, povezane z učinkovitejšim delovanjem policije pri opravljanju njenih nalog, ki izhajajo iz njenih temeljnih zakonskih dolžnosti, je izpostavila.

Največ razprave so člani odbora namenili zaostrovanju ukrepom z zvezi z nasiljem na športnih prireditvah. Po predlogu bi smel policist kršitelju, za katerega predvideva, da bi lahko nadaljeval s kršitvami, izreči ukrep prepovedi udeležbe na športnih prireditvah za daljše obdobje (po dopolnilu koalicije so v predlog zapisali petletno obdobje), predlagano je tudi zvišanje glob v primeru neupoštevanja tega ukrepa.

Opozicija: ne gre le za odgovornost navijačev, ampak tudi organizatorjev prireditev

Med pogoje, na podlagi katerih bo mogoče izreči ukrep prepovedi udeležbe, se dodajajo tudi prekrški, določeni v zakonu, ki urejajo eksplozive in pirotehnične izdelke, je naštela.

Andrej Kosi (SDS) je sicer obsodil nasilje na športnih prireditvah, poudaril pa je, da pri tem ne gre le za odgovornost navijačev, ampak tudi organizatorjev prireditev, športnih organizacij in igralcev, ki s svojimi dejanji nemalokrat spodbudijo gledalce k izvajanju nasilja.

»V zadnjem času je na športnih prireditvah veliko kršitev javnega reda in miru, predvsem pa je zaskrbljujoče, da v teh kršitvah sodelujejo mladoletne osebe. Ugotavljamo, da je prisotno veliko alkohola, droge in še česa,« pa je izpostavil Branko Zlobko (Svoboda). Med glavnimi cilji novele je sicer Zlobko izpostavil povečanje zaščite žrtev nasilja, olajšanje dela sodišč, učinkovito izvajanje policijskih nalog in upoštevanje temeljnih načel pravne države ter človekovih pravic.

Milana Jakopoviča (Levica) pa so med drugim zanimale rešitve, povezane s prepovedjo približevanja. V javnosti se velikokrat pojavlja občutek, da žrtve kljub izrečenemu ukrepu prepovedi približevanja niso dovolj varne in zaščitene, je poudaril. Zanimalo ga je, kateri so vzporedni mehanizmi policije, ki tečejo ob izreku prepovedi približevanja, oziroma kakšen je sistematičen pristop policije za dodatno zaščito žrtev ter ali so žrtve deležne podpore oziroma redne seznanitve s situacijo.