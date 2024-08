Bodo prebivalci mirneje spali? Policija krepi prisotnost v Ribnici, Kočevju, Škocjanu in Šentjerneju

Med drugim je zaradi spremenjenih varnostnih razmer v občinah Ribnica, Kočevje, Škocjan in Šentjernej v začetku julija okrepila svojo prisotnost. To bo glede na potrebe še krepila, je povedal generalni direktor policije Senad Jušić.

Policija je po besedah direktorja Policijske uprave (PU) Ljubljana Tomislava Omejca v prvih osmih mesecih tega leta v primerjavi z enakim obdobjem v minulih letih na območju Policijske postaje Kočevje obravnavala za 10 odstotkov več kaznivih dejanj, na območju Policijske postaje Ribnica pa za 30 odstotkov več.

Zato so na omenjenih območjih v zadnjem času pripravili več ukrepov in intenzivirali svoje delo.

»Med drugim smo okrepili prisotnost posebnih policijskih enot, vodnikov službenih psov, konjenikov in prometnih patrulj,« je dejal. Aktivnosti policije so usmerjene predvsem v preprečevanje in preiskovanje kaznivih dejanj in povečevanje vidnosti policije, tudi z namenom izboljšanja občutka varnosti ljudi. Okrepili so tudi kriminalističnoobveščevalno dejavnost in povezovanje z lokalnim prebivalstvom, je dejal.

Odkrili vse storilce napadov na občane z začetka poletja

Tudi v občinah Škocjan in Šentjernej po besedah direktorja PU Novo mesto Igorja Juršiča beležijo porast kaznivih dejanj. Slednje sicer pripisujejo predvsem dejstvu, da policisti državljane na vseh sestankih pozivajo, naj kazniva dejanja prijavijo, in poletju, ko se število kaznivih dejanj po njegovih besedah tradicionalno poveča, vseeno pa je policija v Škocjanu in Šentjerneju že julija začela poostren nadzor in je napotila dodatne policiste.

Med drugim ji je uspelo odkriti vse storilce napadov na občane, ki so se zgodili v začetku poletja. Opažajo sicer, da veliko kaznivih dejanj izvedejo mladoletniki.

Varnostno bolj obremenjena je občina Novo mesto

Varnostno bolj obremenjena na Dolenjskem je po besedah Juršiča Mestna občina Novo mesto, ki ima v okolici pet romskih naselij. Tudi tu policija aktivno izvaja svoje dejavnosti.

»Samo v tem tednu smo opravili šest hišnih preiskav, v katerih smo našli orožje, hladno orožje in predmete, ki izvirajo iz kaznivih dejanj,« je dejal.

Generalni direktor policije Jušić je zagotovil, da ima policija kljub povečanju kaznivih dejanj v omenjenih občinah in tudi na drugih območjih, kjer živijo Romi, dogajanje pod nadzorom.

Zagotovil je, da bo policija na teh območjih še naprej krepila aktivnosti in prisotnost, če bo potreba. Ob tem si želi, da bi občani še bolj sodelovali s policisti in da bi tudi dosledno prijavljali vsa kazniva dejanja. »Policija bo dosledno obravnavala vsako kršitev ali kaznivo dejanje in dosledno ukrepala zoper vse kršitelje,« je dejal.

Priznal je sicer, da se policija že od leta 2015 srečuje s kadrovskim primanjkljajem, kar pa poskušajo aktivno reševati z novimi vpisi za policiste. »Na področju odhodov iz policije v druge službe so trenutno kazalniki ugodni,« je dejal.

Glede policijskih pooblastil pa je ocenil, da jih ima policija trenutno dovolj.