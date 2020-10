Bodo poslanci dali zeleno luč ministru za elektronske vinjete?

Poslance danes čaka obravnava predloga novele zakona o cestninjenju, ki prinaša pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Na dnevnem redu imajo med drugim tudi predlog novega zakona o učinkoviti rabi energije, s katerim namerava vlada področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije izločiti iz energetskega zakona.



Novela zakona o cestninjenju bo, če ji bodo poslanci na sredinem glasovanju prižgali zeleno luč, dala pravno podlago za uvedbo elektronskih vinjet za osebna vozila. Minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec te napoveduje 1. decembra 2021.



Novi sistem bo predvidoma deloval tako, da bodo kamere snemale registrske tablice, Darsovi nadzorni mehanizmi pa bodo bdeli nad tem, kdo je vinjeto plačal in kdo ne. Nakup bo mogoč prek aplikacije, spleta ali na bencinskih servisih. Na matičnem odboru DZ za infrastrukturo, okolje in prostor so imeli sicer člani kar nekaj pomislekov, med drugim glede načina zaračunavanja cestnine, nadzora voznikov in učinkovitosti pregona kršiteljev.



Na dnevnem redu imajo poslanci danes tudi predlog novega zakona o učinkoviti rabi energije, s katerim namerava vlada področje energetske učinkovitosti in učinkovite rabe energije izločiti iz energetskega zakona in ga prilagoditi evropski zakonodaji.



Parlamentarno pot pa bo s seznanitvijo poslancev končal predlog novele zakona o rudarstvu, s katerim je želela Levica prepovedati pridobivanje zemeljskega plina z metodo hidravličnega lomljenja, t. i. frackinga, v Sloveniji. Predlogu je rdečo luč prižgal že pristojni odbor, saj je koalicija sledila stališču vlade, da bo to problematiko vključila v novelo tega zakona, ki jo sama pripravlja. Levica je sicer skupaj z LMŠ, SD in SAB v parlamentarni postopek prejšnji teden vložila nov predlog novele zakona o rudarstvu z enakim ciljem.