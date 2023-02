Bodo plinski štedilniki v Sloveniji kmalu prepovedani?!

Ali se nam v prihodnosti obeta prepoved uporabe plinskih štedilnikov v domačih kuhinjah? To vprašanje se v zadnjih tednih pojavlja vse pogosteje. Razlog tiči v decembra lani objavljeni ameriški raziskavi (Population Attributable Fraction of Gas Stoves and Childhood Asthma in the United States), rezultati katere so bili za marsikoga skrb vzbujajoči. Kot so nam pojasnili na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ), je raziskava, ki je obravnavala povezavo med uporabo plinskih štedilnikov za kuhanje v gospodinjstvih in tveganje za pojavnost astme pri otrocih, pokazala, da naj bi bilo 12,7 o...