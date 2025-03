Bodo osebno asistenco prejeli tisti, ki jo res potrebujejo?

Ustavno sodišče je zavrnilo pobudo za začetek postopka za oceno ustavnosti dela zakona o osebni asistenci, ki se nanaša na ponovno oceno upravičenosti do osebne asistence. Ocenilo je namreč, da pobuda ne odpira pomembnih ustavnopravnih vprašanj.

Pobudniki, ki so uporabniki osebne asistence, izpodbijajo prehodno določbo 14. člena novele zakona o osebni asistenci. Ta določa, da se pri uporabnikih osebne asistence po uradni dolžnosti uvede postopek ponovne ocene upravičenosti do osebne asistence najpozneje v treh letih od uveljavitve novele. Pobudniki hkrati izpodbijajo 22.a člen novele, ki ureja ponovno oceno upravičenosti do osebne asistence, in 2. člen pravilnika o osebni asistenci, ki po njihovih navedbah določa dodaten pogoj za pridobitev pravice do osebne asistence.

Po njihovem mnenju so pravico do osebne asistence v obsegu, ki ustreza njihovim potrebam, pravnomočno pridobili za nedoločen čas. Ureditev, ki določa ponovno oceno upravičenosti do osebne asistence za vse uporabnike, tudi za tiste s pravico do osebne asistence po pogojih iz predhodne ureditve, je po njihovi oceni očitno poslabšala njihov položaj. Menijo, da je njihova pravica ogrožena in negotova.

Za tiste, ki jo najbolj potrebujejo

Hkrati ugotavljajo, da želi novela le zmanjšati število uporabnikov osebne asistence oziroma obsega dodeljenih ur osebne asistence.

Področje osebne asistence je v zadnjem obdobju v ospredju javnosti, ker ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti pripravlja nov zakon o osebni asistenci. V invalidskih organizacijah niso proti ponovnemu ocenjevanju upravičenosti do osebne asistence. Želijo pa, da ocenjevanje poteka po enotnem postopku in da je uporabniku res dodeljeno toliko ur osebne asistence, kot jih potrebuje, je dejala nekdanja predsednica Nacionalnega sveta invalidskih organizacij Slovenije Mateja Toman.

Podobno so na ministrstvu poudarjali že takoj ob začetku pripravljanja novega zakona. Kot so zagotavljali, si prizadevajo za vzpostavitev takšnega sistema, v katerem bodo osebno asistenco prejeli tisti, ki jo res potrebujejo.