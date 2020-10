Bodo omejili število ljudi v trgovinah in lokalih?

Hitri testi in omejevanje števila ljudi v trgovinah in lokalih

Skupaj so doslej v Sloveniji potrdili 6498 okužb z novim koronavirusom, v soboto pa je bilo v državi 2078 aktivnih primerov okužbe. Največ novih okužb so potrdili v ljubljanski občini, kjer je po podatkih sledilnika tudi največ aktivno okuženih, in sicer 359. Po številu aktivnih okužb z 99 sledi mariborska občina.

Največ okužb (33) so potrdili v starostni skupini od 35 do 44 let, z 31 potrjenimi okužbami je sledila starostna skupina od 45 do 54 let.

V Sloveniji soštevilo hospitaliziranih s covidom-19 je prvič po aprilu preseglo 100.Bolniške postelje z bolniki s covidom-19 se polnijo, razmerje med okuženimi in obolelimi se zaradi vse več obolelih slabša.Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeje za Radio Slovenija ocenila, da bi bilo treba za zaustavitev trendov širjenja omejiti število ljudi v trgovinah in lokalih in tako preprečiti gnečo. Zaradi velike potrebe po testiranjih bo po njenih besedah prihodnji teden potrebna tudi odločitev, kdaj in kje bi bila smiselna uporaba hitrih testiranj.Vladni govorec za covid-19pa je napovedal, da bo vlada prihodnji teden predstavila tudi možne naslednje ukrepe, ki bi jih morali uveljaviti takoj, če želimo zamejiti širjenje virusa.