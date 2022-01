Bodo imela slovenska smučišča, kljub virusu, rekordno sezono?

Prejšnjo zimo so zaradi epidemije slovenska smučišča dolgo samevala, to zimo pa se zdi, četudi epidemiološka situacija ni nič kaj boljša, da naši smučarski centri pokajo po šivih. Zlasti med novoletnimi prazniki je bilo moč videti nepopisno gnečo, stroka pa zato dodatno opozarja na upoštevanje zaščitnih ukrepov in izpolnjevanja pogoja PCT.

Razlog, da so slovenska smučišča v tej zimi še nekoliko bolje obiskana kot v sezonah pred koronavirusom, je bržkone tudi v slabih razmerah in ostrih ukrepih v sosednjih Avstriji in Italiji, zato se je marsikdo letos odločil za smučanje doma, namesto v tujini.

Manj povpraševanja za tujino

Na turistični agenciji Palma so nam potrdili, da so zlasti med prazniki imeli kar nekaj gostov na smučarskih destinacijah v Avstriji, Italiji, Franciji, Bosni in Hercegovini ter Sloveniji. »Zabeležili nismo niti ene težave, tako da so vsi zadovoljni uživali na belih strminah. V naši agenciji smo vse naše smučarske goste informacijsko dobro pripravili za vstop v državo kamor so se namenili. Zaradi trenutne situacije zaznavamo malo manj povpraševanja za smučanje v Avstriji in Italiji, ampak je pa zato veliko več zanimanja za smučanje v Sloveniji in Bosni in Hercegovini. Najbolj zaželene destinacije so Jahorina, Rogla in Kranjska Gora,« so sporočili.

Za smučanje v Sloveniji morate izpolnjevati PCT pogoj. Izjema so otroci, ki so mlajši do 12 let. V zaprtih žičniških napravah se omeji število oseb na 80 % zmogljivosti naprave. Obvezna je uporaba kirurške ali FFP2 zaščitne maske v zaprtih žičniških napravah. Na odprtih žičnicah (sedežnice in vlečnice) pa je maska obvezna samo v primerih, ko med smučarji ni prostega sedeža (zasedena oba oz. vsi sedeži). Izjema glede maske so otroci mlajši od 6 let in osebe s posebnimi potrebami. Masko je treba nositi tudi povsod drugod, kjer ni mogoče zagotoviti razdalje 1,5m (v vrsti na blagajno, na sedežnico, za prevzem hrane).

Tudi boni še polnijo nastanitve

O tem, kako so zadovoljni z obiskanostjo in kako zapolnjene so njihove počitniške kapacitete, smo povprašali na slovensdka smučišča. Med najbolj obleganimi je Kranjska Gora, kjer beležijo več kot 90-odstotno zasedenost turističnih kapacitet. »Prevladujejo hrvaški in srbski gostje ter Rusi, veliko je tudi domačih gostov, ki na destinaciji še unovčujejo bone,« so sporočili.

Kot ocenjujejo je obisk žičnic še za kakšen odstotek višji kot v sezonah pred pojavom koronavirusa (točnih podatkov nimajo) bržkone tudi na račun ostrejših pogojev za smučanje v sosednjih državah. »Z obiskom smo zadovoljni, veseli nas da se večina obiskovalcev drži koronavirusnih ukrepov, ker nam le-ti omogočajo, da normalno obratujemo,« so še sporočili iz Kranjske Gore.

Podobno pravijo tudi na Rogli, kjer so od začetka zime gostili že več kot 45.000 smučarjev. S kabinsko žičnico na Krvavec se jih je peljalo že več kot 50.000 potnikov s kabinsko žičnico. »Z obiskom smo seveda zadovoljni, seveda smo pa še daleč od tega kar je bilo v sezoni pred začetkom korone,« pravijo na Krvavcu.

Na Mariborskem Pohorju je poleg domačinov med obiskovalci tudi kar nekaj tujcev, predvsem iz Avstrije, z Madžarske, s Hrvaške in iz Rusije. S sezono so zadovoljni tudi na Voglu,kjer so bili med prazniki polno zasedeni, zdaj pa se še najde kakšna prosta postelja.