Bodo Golobovi preklicali kazni zaradi kršenja covidnih odlokov?

Vlada bo imela na današnji redni seji na mizi tudi sklep, naj se pripravi analiza prekrškov in glob, izrečenih zaradi kršenja covidnih odlokov, je razvidno z dnevnega reda. Po odstopu Ivana Simiča naj bi nova vladna ekipa imenovala tudi v. d. generalnega direktorja Finančne uprave RS (Furs). Neuradno naj bi to postal Peter Grum.

Na dnevnem redu je še predlog sklepa za prenehanje veljavnosti vladnih sklepov v tožbah za povrnitev stroškov policije na neprijavljenih shodih v času mandata prejšnje vlade. Ministrstvo za notranje zadeve je že umaknilo soglasje za tožbe, državno odvetništvo pa je tudi že vložilo umik tožb.

Obenem bodo imeli ministri po tistem, ko je ob potrditvi nove vlade odstopil dosedanji prvi mož Fursa Simič, na mizi predlog za njegovo uradno razrešitev in imenovanje vršilca dolžnosti generalnega direktorja finančne uprave.

To bo po neuradnih informacijah medijev postal Peter Grum, ki je bil v preteklosti med drugim namestnik generalne direktorice Fursa Jane Ahčin. Bdel je med drugim tudi nad uvedbo davčnih blagajn, septembra lani pa je bil za petletni mandat imenovan za generalnega direktorja direktorata za informatiko na ministrstvu za javno upravo.

Golobova vlada se je do zdaj sestala na dveh rednih sejah, odločala pa je še na dveh dopisnih sejah. Na njih je večinoma sprejemala kadrovske sklepe, med drugim so zamenjali vodstvo policije, Sove, urada za komuniciranje in nadzornike sistemskih operaterjev v energetiki Eles, Sodo in Borzen.