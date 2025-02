Bodo Goloba začeli zapuščati tudi drugi? »Svoboda niti v snu ne more ponoviti rezultata s preteklih volitev«

Politično prizorišče v Sloveniji je pretekli teden pretresel nepričakovani prestop poslanca Gibanja Svoboda Tineta Novaka k Demokratom Anžeta Logarja. Novak, ki je svojo odločitev oznanil članom poslanske skupine Svoboda, se bo v državnem zboru pridružil Logarju in poslanki Evi Irgl, s čimer bodo oblikovali novo poslansko skupino. O tem, kaj bo ta poteza pomenila za obstoječo koalicijo in kaj bi lahko sledilo, smo se pogovarjali z analitikoma.

Matevž Tomšič. FOTO: FUDŠ

Politični analitikje Novakov prestop označil kot presenetljiv, saj ni bilo javnih signalov, da bi poslanec razmišljal o zapustitvi stranke, kaj šele da bi se odločil za selitev na desni politični pol. »Glede na to, da je poslanska skupina GS sestavljena iz vseh vetrov in da je večina njenih poslancev še vedno precej anonimna, odhodi iz nje pravzaprav niso kaj tako nenavadnega,« je poudaril Tomšič.

Po njegovem mnenju bo nova poslanska skupina delovala podobno kot druge, njen ključni pomen pa bo predvsem v kontekstu prihodnjih parlamentarnih volitev. »S svojim delovanjem bo morala pokazati, da ta nova stranka predstavlja kredibilno politično alternativo,« je dodal. Na vprašanje, ali bi lahko Novakovemu prestopu sledili še drugi poslanci iz koalicijskih vrst, je Tomšič odgovoril, da prestop sam po sebi ne bo zamajal stabilnosti koalicije, ki ima še vedno udobno večino v parlamentu. Vendar ocenjuje, da ima dogodek simbolno težo, saj kaže, da »ljudje, ki so bili v vrstah največje vladne stranke, lahko svojo eksistenco vidijo tudi v kakšnem drugem političnem miljeju«.

Jeretič: »Gre za posameznike, ki so plod antijanšizma«

Sebastjan Jeretič. FOTO: Igor Zaplatil/Delo

Analitikpa Novakov prestop vidi kot znak začetka zaključne faze trenutnega mandata in poudarja, da je poteza logična z vidika osebnih političnih kalkulacij. »Povsem jasno je namreč, da Svoboda niti v snu ne more ponoviti rezultata s preteklih volitev, kar pomeni, da bo v prihodnje zanje precej manj parlamentarnih stolčkov, kolikor jih sploh bo,« je dejal. Po njegovih ocenah bo v prihodnjih mesecih morda še več prestopov iz parlamentarnih strank, saj mnogi poslanci Levice in SD prav tako nimajo zagotovljene politične prihodnosti.

Jeretič obenem meni, da dogajanje ne bo imelo resnega vpliva na razmerja moči v parlamentu. »Gre za posameznike, ki nimajo nobene resne osebne politične teže, temveč so plod antijanšizma. Zato bo tudi za prihodnji volilni rezultat bolj pomembno, ali bodo mediji tem strankam omogočili ponovno naplahtati ljudstvo,« je bil kritičen. Po njegovih besedah trdnost koalicije ni odvisna od prestopov, temveč od medsebojnih sporov in osebnih rivalstev znotraj koalicije, ki se stopnjujejo v boju za boljše izhodišče pred volitvami.

Kar se tiče nove poslanske skupine Demokratov, Jeretič ocenjuje, da bo imela precej boljše izhodišče za prihodnje volitve. »Njihova poslanska skupina bo verjetno sledila temam, ki se bodo sproti sprožale,« je še dodal.