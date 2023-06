Bodo cene hrane kdaj padle na predkrizno raven?

Že večkrat smo poročali, da je hrana v Sloveniji dražja kot v sosednjih državah. Kot so na primeru nakupa prikazali na RTVS, so v Italiji, na primer, cenejši testenine, tunina, riž, kozmetika, pralni praški in celo izdelki iz Slovenije, kot so radenska, fructal in sir.

O nenehnem višanju cen v Sloveniji, medtem ko so cene hrane v tujini že začele padati, je spregovoril tudi premier Robert Golob ob prvi obletnici delovanja vlade. Napovedal je začetek novega, šestmesečnega projekta, v katerem bodo analizirali cene živilskih izdelkov po celotni agroživilski verigi – od kmeta do trgovca. Odkriti želijo, kdo si reže največji kos pogače, in mu stopiti na prste. Golob je napovedal, da ni izključeno niti omejevanje trgovskih marž, kar je bilo v preteklosti dojeto kot nemogoče.

Regulacijo marž trgovcev je agrarni ekonomist Aleš Kuhar za RTV ocenil kot »wishful thinking« in povedal, da je ključno, da se pokaže preglednost cen in se subjekti samoregulirajo, predvsem pa, da se krepi konkurenčnost živilstva in kmetijstva, da se v tej zgodbi bolje znajdeta. Meni, da je tovrstno spremljanje osnoven pogoj za konkurenčnosti cen izdelkov na policah in razmerij med kmeti, podjetji in trgovci.

Kritičen do vlade

Kuhar meni, da grožnje z regulacijami niso produktivne in da bi morala vlada o tem ukrepu molčati vsaj pol leta. Tako bi dobili realne rezultate, meni in ob tem navaja primer spremljanja košarice živil, ki jo je vlada napovedala: »Trgovci so se nanjo prilagodili, košarica se je pocenila, a to ni vplivalo na inflacijo in to je bilo jasno že vnaprej.«

Tudi premier je samokritično povedal, da je vlada doslej preveč napovedovala in da bodo to spremenili. Rekel je: »Odslej ne bom več napovedal, samo še poročal bom o tem, kaj je bilo narejenega.« Izgovorjeno je prekršil že z napovedjo zgoraj omenjenega projekta analiziranja agroživilske verige.

Zakaj so cene tako visoke in kako bo v prihodnje?

Strokovnjak Kuhar razlog vidi v tem, da so trgovske verige hrano nakupile na zalogo v obdobju, ko so bile cene veliko višje, ampak tega še niso prodale. Zato zdaj cen ne znižajo. Kuhar sicer pričakuje nižanje cen, vendar ne na raven pred krizo.

O tem, da znižanja ne bo niti poleti in zakaj, smo pisali v prispevku: Spet dražja zelenjava! Tokrat ne zaradi vojne v Ukrajini, ampak ...