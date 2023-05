Bodo Aerodrom Portorož prenovili ali zrušili?

Za zagotovitev večje letalske povezljivosti si želi država spodbuditi uvedbo čarterskih linij Aerodroma Portorož, a bi tam morali preurediti potniški terminal. Ta naj bi omogočal ločen sprejem potnikov, ki bi prihajali s čarterskimi poleti, a zaradi posedanja terminala to ne pride v poštev.

V preteklosti so v obdobju čarterskih poletov zapirali terminal za druga letala, a se to ni izkazalo za smiselno, kako se bodo pristojni lotili problematike posedanja zemljišča, pa še ni jasno. »Dobili smo izsledke geomehanske raziskave tal, ki dokazujejo posedanje potniškega terminala, a se lastnik še ni odločil, ali se bo lotil prenove ali pa bo treba zgradbo zrušiti in jo zgraditi na novo,« so povedali v službi za stike z javnostmi Aerodroma Portorož, ki ga vodi Bernard Majhenič. Portorož zaradi tega tudi ni predviden za koriščenje državnih subvencij pri uvedbi čarterskih linij.

Večinski lastnik Aerodroma Portorož so Hoteli Palace Portorož, ki spadajo pod MK Group iz Srbije. FOTO: Leon Vidic

Večinski lastnik Aerodroma Portorož so Hoteli Palace Portorož, ki spadajo pod MK Group iz Srbije in so v lasti Miodraga Kostića. Solastnika sta še Občina Piran (nekaj čez 36 odstotkov) in družba CPK (dobrih 10 odstotkov). Na piranski občini so dodatno obrazložili, da je na globini več deset metrov pod zemljo plast slabo nosilnih in stisljivih morskih sedimentov, zaradi česar bi bila sanacija objekta nujna, a zelo zahtevna. O tem, ali se bodo odločili za obnovo ali za rušenje, se bodo lastniki še uskladili.

Trenutne zmožnosti so omejene na letala z nosilnostjo do 70 potnikov, medtem ko bi s podaljšanjem steze lahko omogočili pristanek letal z nosilnostjo do 120 potnikov. FOTO: Boris Šuligoj

220 metrov daljšo stezo bi radi imeli.

Podaljšanje steze

Portoroško letališče pa si že dolgo prizadeva za podaljšanje letališke steze za 220 metrov, in sicer z zdajšnjih 1200 na 1420. To bi namreč omogočilo pristanek večjih letal. Njihove trenutne zmožnosti so omejene na letala z nosilnostjo do 70 potnikov, medtem ko bi s podaljšanjem steze lahko omogočili pristanek letal z nosilnostjo do 120 potnikov. Na ministrstvu za infrastrukturo zagotavljajo, da podpirajo nadaljnji razvoj letališča, zato pripravljajo državni prostorski načrt. Kot pojasnjujejo, je še vedno v izdelavi hidravlična študija, pri kateri se usklajujejo z direkcijo za vode in številnimi drugimi upravljavci varstvenih režimov na območju.

Na ministrstvu za infrastrukturo zagotavljajo, da podpirajo nadaljnji razvoj letališča. FOTO: Leon Vidic

Na portoroškem letališču pomeni mednarodni promet kar 70 odstotkov vseh dejavnosti, največ potnikov prileti iz Avstrije, Nemčije in Italije. Lani so imeli rekordno število pristankov in vzletov, nekaj manj kot 17.000, pri čemer so sprejeli več kot 30.000 gostov. Piranski občinski svetnik Gašpar Gašpar Mišič je na zadnji seji občinskega sveta predlagal preimenovanje letališča po Ninu Spinelliju, nekdanjem dolgoletnem direktorju Casinoja Portorož, ki je imel ključno vlogo pri izgradnji letališke infrastrukture in pri turističnem razvoju Portoroža na splošno.