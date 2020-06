Bodite pripravljeni: danes močni sunki vetra, toča, nalivi

Po današnjem sončnem dopoldnevu bo popoldne od severa oblačnost naraščala, plohe in nevihte bodo najprej zajele severne kraje, nato se bodo pojavljale tudi južneje. Možna bo tudi kakšna močnejša nevihta, zlasti v severovzhodnem delu Slovenije bi lahko nastala krajevna neurja z močnimi sunki vetra, nalivi, ni izključen pojav toče, opozarja Agencija Republike Slovenije za okolje (Arso).Predvsem na severovzhodu bo prehodno zapihal okrepljen severnik. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30, na jugovzhodu do 32 stopinj Celzija.Jutri bo sprva pretežno oblačno, ponekod v notranjosti Slovenije bo še rahlo deževalo. Čez dan se bo jasnilo. Najnižje jutranje temperature bodo od 13 do 18, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 23 do 27, na Primorskem in na jugovzhodu do okoli 29 stopinj.V sredo in četrtek bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, sredi dneva in popoldne bodo krajevne plohe in nevihte, ki bodo verjetnejše v severni polovici Slovenije.Hladna fronta je dosegla Alpe in bo predvidoma zvečer prešla Slovenijo. Pred njo k nam od jugozahoda doteka precej topel in postopno vlažnejši zrak.Danes bo ob Jadranu in v krajih južno od nas sončno in vroče. Drugod se bodo sredi dneva in popoldne od severa pojavljale plohe in nevihte. Jutri bo v krajih južno od nas sončno, drugod sprva pretežno oblačno, čez dan se bo jasnilo.