Bodite previdni, v obtoku veliko ponarejenih bankovcev

Bodite previdni pri poslovanju z gotovino, opozarjajo policisti, ki so v zadnjem mesecu zaznali povečano število unovčenih ponarejenih bankovcev v vrednosti za 200 evrov druge izdaje, t. i. serije Evropa. Največ jih je bilo odkritih na območju Ljubljane, v manjšem delu pa tudi v drugih delih Slovenije.

Previdnost je še posebej nujna v zasebnih poslov, za katere priporočajo, da jih opravite v instituciji, kjer so uslužbenci usposobljeni za prepoznavanje ponaredkov.

Ponarejeni bankovci so bili najpogosteje unovčeni kot kupnina pri plačilih spletne prodaje mobilnih telefonskih aparatov ter druge zabavne elektronike, pa tudi v gostinskih lokalih in trgovinah.

Kako prepoznati ponarejeni denar?

V večini primerov zadošča že to, da bankovce dobro pogledate in pretipate ter jih obrnete proti svetlobi, saj so zaščitni elementi tako opaznejši.

Pozorni bodite na relief, saj ga ponaredki navadno nimajo.

Pri pregledu pristnega bankovca proti svetlobi sta vidna portretni vodni znak in varnostna nit, pri večjih vrednostih tudi portretno okence.

Pri nagibanju bankovca naprej in nazaj se na srebrnem traku opazi prelivanje simbola evra, arhitekturnega motiva, vrednosti bankovca, v prosojnem okencu portret ženske podobe, na zeleni številki pa svetlobni val, ki se premika navzgor in navzdol po številki.