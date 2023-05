Bobrovo bicikliranje za vse generacije (FOTO)

Javni zavod za turizem in kulturo Rogaška Slatina je 20. maja več kot uspešno organiziral drugo Bobrovo bicikliranje, ki je letos v sodelovanju s Kolesarskim klubom Rogaška prineslo novo kolesarsko doživetje – Vzpon na Boč.

Z družino je fino, so se strinjali organizatorji in udeleženci.

Razburljivo popotovanje skozi slikovito podeželje je privabilo številne ljubitelje kolesarjenja, ki so se želeli podati na adrenalinsko avanturo. Bobrovo bicikliranje je namenjeno vsem, mladim, starejšim, staršem z otroki ali brez njih, saj združuje rekreacijo, druženje in spoznavanje zanimivosti kraja.

Tudi zahtevnejši vzpon

Kolesarji so na 13-kilometrsko traso odrinili z Evropske ploščadi v središču Rogaške Slatine. Pot je potekala izključno po kolesarskih poteh, ki so bile varovane, terensko nezahtevne in izjemno slikovite, saj so vodile skozi slatinsko podeželje. Udeleženci so se nato podali do Bobrovega centra in se po isti poti vrnili na izhodišče. Ob prijavi so vsi prejeli vrečko presenečenja pokroviteljev dogodka, majico, nalepke za čelade in Bobrov kolesarski potni list, da so lahko zbirali nalepke, ki so jih prejeli na treh postojankah. Ob prihodu na cilj jih je pričakala tudi zaslužena Bobrova medalja.

Bobrove medalje so bile po 13-kilometrski poti in zanimivih dogodivščinah prava nagrada ob prihodu v cilj.

S prilagojenimi kolesi so se dogodku lahko pridružili otroci s posebnimi potrebami.

Vzpon na Boč, ki je bil, kot rečeno, letos novost, je bil namenjen tistim, ki so si želeli še več adrenalina in kolesarskega izziva. Startali so prav tako z Evropske ploščadi, nato pa se je 12-kilometrska trasa s spremljevalnimi vozili nadaljevala po slikoviti pokrajini z vzponom do cilja, ki je bil na Planinskem domu na Boču. Bike center Rogaška je navdušil s pestrim programom, brezplačnimi testnimi vožnjami z e-kolesi ter predstavitvijo nove kolesarske opreme v Factory Storu. Udeleženci so imeli tudi možnost nastavitve koles, da bi se še bolje prilagodili zahtevni poti.

Prijetno za vse

Organizatorji so z geslom Z družino je fino poskrbeli tudi za prijetno vzdušje na cilju za vse generacije. Za glasbo in povezovanje dogodka je poskrbel DJ Kuki, otroci so se zabavali ob nastopu Ribiča Pepeta, na voljo je bilo tudi napihljivo igralo. Vsi udeleženci so se okrepčali z Bobrovo malico, ki je poskrbela za zadostno energijo po napornem kolesarjenju.

Osnove varne vožnje in obvladovanja kolesa so se lahko učili tudi najmlajši.

Po prevoženih kilometrih so imeli otroci še dovolj energije, da so se zabavali z Ribičem Pepetom.

Bobrovo bicikliranje in Vzpon na Boč sta združila ljudi vseh generacij v rekreativno, zabavno in nekoliko adrenalinsko doživetje. Občina Rogaška Slatina, sponzorji in lokalna skupnost so z združenimi močmi pomembno pripomogli k uspehu dogodka. Vsi tisti, ki se jim letos ni uspelo pravočasno prijaviti, so vabljeni, da se pridružijo naslednje leto. Bobrovo bicikliranje je resnično doživetje v družbi in tudi na kolesu, z družino je fino!