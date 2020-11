Bobovnik prevzel vodenje, Jože P. Damijan predstavil svojo vizijo (VIDEO)

Preko spleta je potekala medijska konferenca Koalicije ustavnega loka, kjer so spregovorili vsi vidni akterji in predstavili svojo vizijo vodenja države. Pobudniki za Koalicijo ustavnega loka so trdno prepričani, da je potrebno ukrepati zdaj in takoj, če želijo preprečiti zdrs Republike Slovenije v liberalno demokracijo in pot brez povratka.



Pogovor je vodil Slavko Bobovnik, v njem pa so sodelovali Tanja Fajon, Alenka Bratušek, Marjan Šarec, Luka Mesec in Jože P. Damijan. Beseda je tekla o reševanju korona krize in o vseh posledicah, ki jih bo imela epidemija na našo državo. Sogovorniki so povedali, kakšne ukrepe bi sprejeli oni in v kakšni smeri bi tekli ukrepi, če bi prišlo do spremembe vodenja vlade. Pogovor si lahko pogledate spodaj.