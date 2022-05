Bobnarjeva na twitterju ne bo pozivala policistov h grobim praksam

Kandidatka za notranjo ministrico Tatjana Bobnar je pred odborom DZ predstavila svojo vizijo vodenja ministrstva. Izpostavila je povrnitev zaupanja v delo policije, njeno neodvisnost ter depolitizacijo. Posebno pozornost bo namenila femicidu, prometni varnosti in kariernemu sistemu. Tehnične ovire na meji bi nadomestila z drugačnim nadzorom.

Tatjana Bobnar, kandidatka za notranjo ministrico. FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Nekdanja direktorica policije Bobnarjeva je v uro in pol dolgi predstavitvi pred odborom DZ za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo sprva izpostavila svoje izkušnje 29 let dela v policiji, pri čemer je posebno pozornost namenila dvigu zaupanja v policijo. Slednje je bilo po njenem mnenju v zadnjih dveh letih porušeno, saj je ministrstvo »poteptalo stroko«, retorika ministrstva pa je bila groba in brutalna. Kandidaturo je sprejela zato, da popravi ugled in zaupanje v policijo, pravi.

Miren protest ne bo nikoli več zločin

»Nalogo ministrice bom opravljala kot strokovnjak in nikoli ne bom na Twitterju pozivala policistov h grobim ali nesorazmernim praksam, vedno pa k spoštovanju človekovih pravic,« je dejala.

Nikoli več se po njenem mnenju ne sme ponoviti ograditev Trga republike, nerazumno kaznovanje bralcev ustave, mariborskih dijakov in dogajanja, kot je bilo 5. oktobra, ko je policija uporabila nesorazmerna prisilna sredstva proti protestnikom, je naštela. »Miren protest ne bo nikoli več zločin,« je dejala. Policija bo morala po njenem mnenju tudi opraviti samorefleksijo dela zadnjih dveh let.

Ob tem je izpostavila, da je nujno uvesti spremembe glede imenovanja generalnega direktorja policije. S spremembo zakona o organiziranosti in delu policije bi se generalnega direktorja policije imenovalo in razrešilo na podlagi mnenja strokovne komisije.

Za direktorja Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) je po njenem mnenju lahko imenovana le oseba, za katero se glede na dosedanje delo sklepa, da bo funkcijo opravljala strokovno, pošteno, vestno, da bo varovala ugled, zakonitost delovanja in avtonomijo NPU. Razmisliti pa bo treba tudi o notranji reorganizaciji NPU, pravi.

V luči zadnjih primerov nasilja v družini in fecimidov v Sloveniji bo posebno pozornost namenila tudi temu. Potrebno se je sistemsko ukvarjati s storilci in nuditi pomoč žrtvi, pravi. Naklonjena je tudi elektronskim zapestnicam oz. sledenju povzročiteljem družinskega nasilja, ki imajo prepoved približevanja žrtvam.

Tehnične ovire na meji bi nadomestila z drugačnim nadzorom

Pri migracijah zagovarja pravočasno obravnavo prosilcev za azil in spoštovanje človekovih pravic. Naloga policije je po njenem mnenju, da preprečuje nezakonite migracije in da ugotavlja in odkriva vse oblike čezmejne kriminalitete. Zagovarja odstranitev tehničnih ovir z južne meje, »da nihče več na tej poti ne umre«. Nadzor bi med drugim nadomestila s kamerami in brezpilotnimi letali, kot predvideva koalicijska pogodba. V reševanje migrantske problematike pa želi vključiti civilno družbo, nevladne organizacije in tudi lokalno skupnost.

Zagovarja ničelno toleranco alkohola v prometu, saj sta alkohol in hitrost še vedno razlog za zmanjševanje varnosti v prometu. Zagovarja povečanje nadzora na avtocestah, ampak ne z avtocestno policijo.

Podpira delovanje obeh policijskih sindikatov, meni, da je konstruktiven dialog nujen za razvoj policije.