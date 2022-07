Bobnarjeva na požarišču napovedala nakup novega helikopterja

Notranja ministrica Tatjana Bobnar, ki je skupaj z v. d. generalnega direktorja policije Boštjanom Lindavom danes obiskala požarišče na Krasu, je v izjavi za medije med drugim napovedala nakup novega helikopterja. Kot je pojasnila, bo namenjen za pomoč pri gašenju, pa tudi za nujno medicinsko pomoč in reševanje v gorah. Bobnarjeva je v Kostanjevici na Krasu vsem, ki se borijo s požarom, izrekla moralno podporo, občudovanje in tudi vso drugo podporo. Zatrdila je, da bo vlada storila vse, kar je v njeni moči, da podpre gasilce, CZ, policiste, pripadnike SV reševalce in vse druge, ki bijejo bitko z ognjem. Zelo pomembna je tudi pomoč pri gašenju iz zraka, ki jo zagotavljajo policija, SV in ekipe iz tujine. Po njenih besedah to dokazuje, kako je pomembna solidarnost, ne samo znotraj naše skupnosti, ampak tudi znotraj EU in širše.

Bobnarjeva je zadovoljna, ker pri gašenju pomaga tudi helikopter 169 slovenske policije, povedala pa je, da je v četrtek podpisala sklep o investicijski dokumentaciji za nakup novega helikopterja za pomoč pri gašenju, nujno medicinsko pomoč in reševanje v gorah. V zvezi z ugibanji, ali bi lahko šlo pri tokratnih požarih za nameren požig, je odgovorila, da policija preveri vsako informacijo in poziva vse, ki kar koli opazijo ali imajo informacije, da to sporočijo policistom.