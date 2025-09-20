  • Delo d.o.o.
Bo vlada umaknila predlog glede obvezne božičnice? Oglasil se je minister Boštjančič

Klemen Boštjančič je poudaril, je vse odvisno od poteka dialoga med socialnimi partnerji.
Simbolična slika FOTO: Igor Vershinsky Getty Images/istockphoto

Klemen Boštjančič FOTO: Blaž Samec

Simbolična slika FOTO: Igor Vershinsky Getty Images/istockphoto
STA, A. Ka.
 20. 9. 2025 | 17:21
 20. 9. 2025 | 17:42
Minister za finance Klemen Boštjančič ne izključuje možnosti, da vlada umakne predlog uvedbe obvezne božičnice. Kot je poudaril, je vse odvisno od poteka dialoga med socialnimi partnerji. Zavrnil je tudi kritike delodajalskih organizacij glede nedemokratičnega načina napovedi uvedbe obvezne božičnice.

Kot je povedal na novinarski konferenci po koncu današnjega kongresa Gibanja Svoboda, je vlada v primeru predloga uvedbe obvezne božičnice ubrala demokratičen način. »Bolj demokratičnega načina si ne znam predstavljati,« je pristavil.

Kot je spomnil, se je morala vlada, preden predstavi svoje stališče, o predlogu najprej pogovoriti in ga soglasno potrditi. Takoj za tem pa so ga poslali socialnim partnerjem v obravnavo na Ekonomsko-socialni svet (ESS) in jih pozvali k razpravi o predlogu.

Klemen Boštjančič FOTO: Blaž Samec
»Pričakovanja o tem, da se bomo prej pogovorili s socialnimi partnerji, ali so to sindikati ali delodajalska združenja, sploh ne razumem. Verjamem, da bi marsikdo v socialnem dialogu rad odločal v imenu vlade in postavljal stališča ali mnenja vladi, ampak tako pač ne gre. Tako kot si mi ne dovolimo, da bi se vtikali v to, kakšna stališča imajo sindikati ali delodajalci, pričakujem enako tudi od njih,« je poudaril.

Poslušajo samo kritike

Kot je dejal, tri leta in pol s strani delodajalskih združenj poslušajo samo kritike, vrsta ukrepov, ki so jih izvedli, pa je bila preslišana. »Osebno menim, da je to zelo nekonstruktivno, ampak vsaka stran v socialnem dialogu si pač sama postavlja svojo strategijo za dogovore ali za dialog,« je še navedel.

V prihodnje bi si želel »malo manj kritizerstva«, preden socialni partnerji sploh sedejo za isto mizo in se o predlogu pogovorijo. Boštjančič verjame, da bodo to opravili v prihodnjih dneh. »Ko bomo videli, kakšen je odziv in kje lahko pridemo skupaj in kje ne, potem bomo naredili naslednje korake,« je napovedal.

Glede možnosti, da bi bila obvezna božičnica uvedena že letos, pa je Boštjančič spomnil, da z vidika zakonodaje do tega vodita dve poti. Ena od njih je poseg v tri zakone, ki je nekoliko daljša pot, a je v primeru, če je volja, izvedljiva, druga pa je prek interventnega zakona. »O sami poti se bomo vzporedno pogovarjali, predvsem pa je zdaj na vrsti dialog s socialnimi partnerji,« je še dejal.

Vlada je v četrtek potrdila izhodišča za uvedbo obvezne božičnice in zvišanje praga za t. i. normirance. Božičnica bi bila obvezna v višini polovice minimalne plače, prag za vstop v sistem normirancev pa bi se zvišal na 50.000 evrov za popoldanske oziroma na 120.000 evrov za polne normirance.

vladabožičnicaKlemen BoštjančičSlovenija
