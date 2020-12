Bo vlada prisluhnila svetovalni skupini?

Vlada se bo danes popoldne sestala v ožji, t. i. covidni sestavi. Skupaj s strokovnjaki iz posvetovalne skupine naj bi govorili predvsem o novem sevu virusa sars-cov-2, ki je v Evropi povzročil veliko skrbi. Številne države so se odločile prepovedati potovanja iz Velike Britanije, kjer so najprej opazili ta sev, ki naj bi se širil veliko hitreje.Vlada bo nato v sredo na Brdu pri Kranju v popolni sestavi odločala o nadaljnjih korakih. Vodja posvetovalne skupine pri ministrstvu za zdravjeje zvečer na Pop TV povedala, da so vladi predlagali, da Slovenija zapre mejo z Italijo, dokler EU ne sprejme odločitve. Novi sev naj bi bil namreč tudi že tam.Preberite tudi:Predsednik vladeje o novem sevu dejal, da je jasno, da nova inačica virusa ni le v Veliki Britaniji, temveč v številnih drugih evropskih državah, tudi v naši soseščini. Dodal je, da so se usklajevali ukrepi za popolno zaporo meja: »Preden se bomo za to odločili, se bomo usklajevali znotraj Evropske komisije, kajti ko gre za tako drastičen ukrep, je potrebno sodelovanje na obeh straneh meje, da ne bo še večjih težav za ljudi, ki bodo že tako in tako nastale.« Opozoril je, da sta po napovedi strokovnjakov, ki svetujejo Evropski komisiji, pred nami dva meseca, ki bosta težja od mesecev, ki so za nami.Preberite tudi:Strokovnjaki za zdaj sicer ocenjujejo, da nova mutacija ni takšna, ki bi pomenila, da cepivo, s katerim bodo kmalu začeli cepiti Evropejce, ne bi učinkovalo.