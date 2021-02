Bo vlada končno sprostila nekatere ukrepe? Janša z resnim opozorilom

Konec omejitve gibanja ponoči?

Po nekoliko boljši epidemiološki sliki v zadnjih dneh bo danes vlada odločila o morebitnem sproščanju nekaterih ukrepov. Številke so se namreč končno toliko spustile, da smo dosegli oranžno fazo semaforja, ki ga je v začetku lanskega decembra predstavila vlada za sproščanje ukrepov.Če sodimo po vladnem načrtu, bi se lahko odprle ostale servisne dejavnosti in tudi večje trgovine, dovolile bi se športne aktivnosti na prostem, tudi na smučiščih. Oranžna barva predvideva tudi odpravo prepovedi prehoda občinskih meja in zbiranje do 10 oseb.Odprava prepovedi gibanja po 21. uri je sicer predvidena šele v rumeni fazi, ko bi imeli v bolnišnicah manj kot 600 pacientov s covidom in bi bilo sedemdnevno povprečje novih okužb manj kot 500. A epidemiologje prejšnji teden dejal, da bodo vladi svetovali, naj sprosti tudi ta ukrep, saj po njihovem mnenju ni prinesel želenega učinka.pa je zgodaj popoldne na twitterju opozoril, da ima Slovenija še vedno eno izmed najresnejših epidemioloških slik v EU.Kaj vse bo danes odločila vlada, v živo spremljamo tudi na našem portalu.