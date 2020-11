Bo veljavnost letošnje vinjete podaljšana?

Že drugič v pol leta smo Slovenci omejeni na gibanje samo znotraj svojih občin (ob nekaterih izjemah). Zaradi omejitve gibanja, ki je posledica prizadevanj za zajezitev novega koronavirusa, številni Slovenci ne koristijo ali pa to koristijo v manjši meri kot bi sicer tudi slovensko avtocestno omrežje, saj odpadejo npr. izleti konec tedna v kakšne malce bolj oddaljene kotičke naše države. Zato se pojavljajo predlogi, da naj bi podaljšali veljavnost letošnje vinjete.Na Ministrstvu za infrastrukturo, ki ga vodi minister(NSi), na naše vprašanje, ali morda razmišljajo o podaljšanju veljavnosti (vinjeta je sicer v vsakem primeru veljavna do konca januarja naslednjega leta) ali pa o npr. dobropisu na ta račun pri nakupu vinjete za naslednje leto, odgovarjajo, da spremljajo izvajanje in posledice ukrepov, ki so bili sprejeti za omejevanje širjenja virusa Covid-19 in »smo v stiku z vsem deležniki z infrastrukturnega področja, ki jih ti ukrepi zadevajo. Pomembno je, da omogočimo, da vsi infrastrukturni sistemi ohranijo pogoje za normalno delo tudi v teh kriznih razmerah, zato o podaljšanju veljavnosti letnih vinjet in drugih sprememb pri vinjetah trenutno še ne razmišljamo.«Preberite tudi:Naslednje leto bomo še zadnjič vinjete (te bodo modre) lepili na vetrobranska stekla, nato pa naj bi sledila uvedba elektronskega cestninjenja.Že pred časom pa smo pisali, da se cena vinjete (letna za avtomobil stane 110 evrov, za višji avto ali kombi 220, za motor 55, mesečna za avtomobil pa 30 evrov) ne bo znižala niti z naslova prihrankov, ki jih bodo imeli na ministrstvu ob prihodu na sistem elektronskih vinjet. Vrtovec je že maja povedal, da bodo nastali prihranki pri stroških tiska in distribucije, a so na ministrstvu pojasnili, da bodo na drugi strani nastali nekaj višji stroški zaradi nadzora nad kršitelji oziroma samo z vzpostavitvijo sistema.