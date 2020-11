Bo tretji val sovpadel z gripo?

Če se bo imunost izgubljala, bo cepljenje proti covidu-19 vsakoletno kot proti gripi. FOTO: Juliano703/Getty Images

V naslednjem obdobju sicer lahko pričakujemo upad okužb, a obstaja velika možnost tretjega vala, pravi epidemiologinja iz območne enote NIJZ v Kranju doc. dr.: »Predvidevamo, da bo tretji val prišel podobno kot pri gripi januarja in se bo končal do marca. Upamo, da ga ne bo, so pa velike možnosti, da bo in da bo zelo zagoneten ravno zaradi gripe. Če se bo pojavil pacient z virusno okužbo, ne bomo vedeli, ali ima gripo ali covid-19.«Krivulja epidemije, pravi, traja od osem do dvanajst tednov in ima več faz, ukrepi vlade so sorazmerni s trenutnimi razmerami: »Kot se kaže v literaturi, imajo posamezni ukrepi manjši učinek, popolno zaprtje pa že po nekaj dneh pokaže rezultate, kot se je zgodilo tudi pri nas. V literaturi je spregledano ključno dejstvo superprenašalstvo, superprenašalci so pomembni za prenos okužbe.To je lahko vsak izmed nas; epidemiologija mora ugotoviti, kdo so, seveda je to z današnjimi orodji zelo težko, tako da potrebujemo informacijsko tehnologijo, aplikacijo Ostani zdrav, ki bi morala postati obvezna.« Glede cepiva proti bolezni je povedala, da bo, upajmo, na voljo z naslednjim letom; na začetku bosta verjetno potrebna dva odmerka, če se bo imunost izgubljala, bo cepljenje vsakoletno kot proti gripi.V nedeljo so ob 2244 testiranjih potrdili 557 okužb z novim koronavirusom. A teh podatkov se ne smemo prehitro veseliti, bolj zgovorni bodo tisti za ponedeljek in torek, tako da bomo najverjetneje lahko šele v sredo dali oceno o tem, ali se krivulja širjenja virusa umirja, pravi vladni govorec. Še vedno se povečuje število ljudi, ki potrebujejo bolnišnično pomoč: hospitaliziranih je 868 bolnikov, na intenzivni negi se jih zdravi 135; iz bolnišnic je bilo odpuščenih 50 oseb, 25 bolnikov s covidom-19 pa je umrlo. V državi je skupno 22.521 ljudi z aktivno okužbo; doslej je bilo potrjenih 36.206 primerov okužb, umrlo je 383 bolnikov s covidom-19.V številnih domovih za starejše se spopadajo z velikim številom okuženih med oskrbovanci in zaposlenimi, bolnišnice vzpostavljajo dodatne namestitve za bolnike s covidom-19. Število hospitaliziranih naj bi po napovedi Instituta Jožef Stefan (IJS) doseglo vrh okoli petka, ko naj bi jih bilo približno 960, po besedah infektologinjenaj bi bilo na vrhuncu tega drugega vala hospitaliziranih do 1200 ljudi, potem pa naj bi število začelo padati. Pri številu bolnikov na intenzivnih oddelkih naj bi vrh dosegli okoli 14. novembra, ko naj bi jih bilo okoli 245, potem pa bo število začelo padati, še pravijo na IJS.Jesenskih počitnic je konec, učenci in dijaki bi se morali včeraj vrniti v šolske klopi. A so se le srednješolci, pa še ti le na daljavo, na daljavo bodo potekala predavanja na fakultetah, osnovnošolci na počitnicah ostajajo do 8. novembra, vrtci delujejo v omejenem obsegu.Še naprej so veljavni ukrepi o zaprtju trgovin z nenujnim blagom, o omejitvi zbiranja več kot šest ljudi in o gibanju med občinami. Vlada je omogočila opravljanje nekaj več storitev, na primer gradbena, vzdrževalna in montažna dela, pri katerih prihaja do minimalnega stika s potrošniki, servise za popravila tehničnega blaga, dimnikarske storitve. Od včeraj so spet odprte knjižnice, a je njihovo delovanje prilagojeno epidemiološkemu stanju v posameznem kraju; kjer je okuženih več, poteka brezstični prevzem.Vlaki od včeraj skladno z ukrepi za zajezitev epidemije covida-19 vozijo po spremenjenem, zmanjšanem voznem redu, so sporočili iz Slovenskih železnic in še, da bodo zagotavljali potrebno mobilnost prebivalstva, med drugim bodo ohranili povezave za zagotavljanje dovoza in odvoza potnikov na delo in z dela.