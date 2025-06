Bo Starbucks končno tudi v Sloveniji? Julija naj bi zaživela prva kavarna ...

V Ljubljani se širijo govorice, da naj bi že julija v Sloveniji zaživela prva Starbucks kavarna. Po poročanju Ljubljanainfo naj bi po neuradnih informacijah svetovno znana blagovna znamka svojo prvo lokacijo odprla v nakupovalnem središču Citypark v Ljubljani.

Starbucks Corporation je ameriška večnacionalna veriga kavarn in pražarn s sedežem v Seattlu v Washingtonu. Leta 1971 so jo ustanovili Jerry Baldwin, Zev Siegl in Gordon Bowker na tržnici Pike Place v Seattlu, sprva kot veletrgovec s kavnimi zrni. Danes imajo več kot 30.000 poslovalnic v več kot 80 državah.

Znani so po velikih skodelicah kave z imenom gosta na lončku. Njihova ponudba vključuje vse od klasičnega espressa, kapučina in latteja, pa do sezonskih posebnosti, kot so Pumpkin Spice Latte, Frappuccino ter številne druge napitke. Starbucks prinaša celotno izkušnjo, saj stavi tudi na personalizacijo – vsak gost si lahko svojo pijačo sestavi po želji.

Govorice o prihodu Starbucks kavarne Citypark Ljubljana ni zanikal, a tudi ne potrdil. Za Ljubljanainfo so odgovorili, da so v kontaktu z različnimi potencialnimi najemniki. Prihoda kavarne Starbucks pa ne morejo potrditi.