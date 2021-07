Bo slovenska odprava na otvoritvi OI nosila dve zastavi?

Podpredsednik Evropske komisijein premiersta na predsednika Mokanaslovila predlog, da pri predstavitvi državnih reprezentanc na slovesnosti ob začetku olimpijskih iger slovenska reprezentanca ob prihodu na stadion ob slovenski nosi tudi zastavo EU, so sporočili iz premierovegea kabineta.»V petek se bodo začele olimpijske igre 2020 v Tokiu, praznik športa in povezanosti, in ves svet jih že težko pričakuje. Olimpijske igre 2020 so posebne zlasti zato, ker prihajajo po več kot letu težkih razmer za naše družbe po vsem svetu. Njihov odlog je pokazal, kako brez primere je vpliv pandemije, saj je olimpijske igre do zdaj preprečila le še vojna,«" sta med drugim zapisala v pismu.Kot so v sporočilu za javnost zapisali v kabinetu predsednika vlade, sta Schinas in Janša poudarila, da so olimpijske igre vse od svojega začetka v antičnem obdobju in ponovnega rojstva v sodobnosti stoletja spodbujale mir in enotnost. Dodala sta, da so močan simbol mirnega sožitja, strpnosti in solidarnosti, ki so po njunih besedah vrednote, na katerih temelji EU. Prepričana sta tudi, da te skupne vrednote združujejo EU in Mednarodni olimpijski komite (Mok), ter da sta ti organizaciji v edinstvenem položaju, da spodbujata mir in razumevanje v času, ko svet to najbolj potrebuje.»Kot predsednik vlade države, ki predseduje Evropski uniji, in kot podpredsednik Evropske komisije za spodbujanje evropskega načina življenja bi rada predlagala, da pri predstavitvi državnih reprezentanc na uradni slovesnosti ob začetku olimpijskih iger slovenska reprezentanca ob prihodu na stadion nosi ob slovenski zastavi tudi zastavo Evropske unije. Tako bodo slovenski športniki ambasadorji evropske enotnosti in vrednot, na katerih temelji naša unija in ki se ujemajo z vrednotami olimpijskega gibanja,« sta še dodala.