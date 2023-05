Preverjamo: bo Sloveniji uspel veliki met in bo postala članica tega vplivnega organa?

Čez dober teden, 6. junija, bo jasno, katere države bodo izvoljene za nove nestalne članice Varnostnega sveta OZN, med kandidatkami je tudi Slovenija. Pozanimali smo se, kako dobro nam kaže. Če bi bili v kandidaturi uspešni, bi bilo to lepo priznanje za našo državo, saj bi imeli večji vpliv na varnostne razmere v svetu.

Vlada optimistična

Z ministrstva za zunanje in evropske zadeve so nam sporočili, da je Slovenija na dobri poti, da bo izvoljena kot nestalna članica Varnostnega sveta OZN. Z dosedanjim odzivom so zadovoljni, vseeno pa izvolitev ni zagotovljena, saj je, kot pravijo, dogajanje v mednarodni skupnosti nepredvidljivo. »Delitve so globoke, tako glede Ukrajine kot tudi glede vrste drugih varnostnih kriz in izzivov. Zato se lahko podpora kandidaturi še tudi v zadnjem trenutku spremeni,« so dejali.

Varnostni svet OZN sestavlja petnajst držav članic. FOTO: Š Mike Segar/Reuters Reuters Pictures

Slovenija ima, kot poudarjajo na ministrstvu, v geslu kampanje zapisana dva konkretna cilja, ki ju želijo doseči s članstvom: zagotavljanje prihodnosti in gradnjo zaupanja. »Ob napetosti in delitvah med velikimi akterji v mednarodni skupnosti si številne države, predvsem manjše, ki pa predstavljajo večino članstva OZN-u, želijo povezovanja z zaupanja vrednimi partnerji. Takimi, ki na njihove izzive ne gledajo skozi prizmo lastnih interesov in zviška, temveč s spoštovanjem, s pripravljenostjo poslušati in iskati rešitve. Slovenija je ta kredibilni partner. Spoštuje mednarodno pravo kot najboljše jamstvo mednarodnega miru in varnosti, pri varnosti pa cilja tudi širše: prihodnost lahko zagotovimo z zaščito podnebja ter varnim, čistim okoljem, dostopom do pitne vode za vse. Vodna diplomacija bo zelo pomembna – voda namreč ni le vir življenja, temveč žal tudi izvir mnogih konfliktov. Prizadevali si bomo tudi za opolnomočenje žensk in deklic. Delovati želimo kot dejavnik povezovanja,« pravijo na ministrstvu.

Slovenija vzpostavila in okrepila dialog

Na ministrstvu verjamejo, da je že sama kampanja Sloveniji veliko prinesla: »Poudariti je treba, da je Slovenija že s kampanjo zelo veliko pridobila. Vnesli smo novo dinamiko v svoje zunanjepolitično delovanje. Odprli smo svojo diplomacijo. Vzpostavili in okrepili smo dialog s številnimi državami, s katerimi smo imeli pred kandidaturo skromne stike ali jih sploh ni bilo. Z mednarodnimi partnerji enakovredno obravnavamo aktualne vsebine, ki odražajo temeljne prioritete slovenske zunanje politike. Odpiramo vrata slovenskemu gospodarstvu, znanosti in kulturi. Članstvo v Varnostnem svetu OZN bo te stike in priložnosti samo še okrepilo.«

Kako danes izgleda Varnostni svet?

Varnostni svet OZN sestavlja deset nestalnih in pet stalnih članic. Stalne članice so ZDA, Rusija, Združeno kraljestvo, Francija in Kitajska, nestalne pa Japonska, Malta, Ekvador, Švica in Mozambik, Albanija, Brazilija, Gana, Združeni arabski emirati in Gabon. Zadnjim petim se s koncem letošnjega leta izteče mandat. Nestalne članice so izvoljene za dve leti.

Predsedovanje Varnostnemu svetu OZN je v aprilu za en mesec prevzela Rusija. Odziv z ukrajinske strani na to predsedovanje je bil pričakovano buren. Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je bil glede tega predsedovanja zelo oster. Na twitterju je med drugim zapisal: »Rusko predsedovanje Varnostnemu svetu OZN je klofuta v obraz mednarodni skupnosti.«

Janša kritčen

Predsednik SDS je ob tem lansiral še »informacijo«, da bi lahko Slovenijo v tekmi za nestalno članstvo v Varnostnem svetu Združenih narodov nadomestila druga država. Pod objavo na Twitterju dodal izsek iz sobotnega intervjuja z zunanjo ministrico Tanjo Fajon, ki je dejala Slovenija ni nikogaršnja marioneta. Janša ministrico obtožil »odkritega spogledovanja s totalitarizmom Putinovega tipa.« »Konkurenca Sloveniji je Belorusija. Že leto dni resolucije OZN z obsodbo ruske agresije na Ukrajino in beloruske kolaboracije s Putinom pri glasovanju dosežejo tudi prek 140 glasov. Beloruski tabor pa zbere od 5 do 7 glasov proti. Slovenija za izvolitev potrebuje 129 glasov. Kar v bistvu pomeni, da bo sedež izgubila zgolj v primeru, če bodo nad nami obupali zavezniki, ki so nas prosili za kandidaturo,« je zapisal prvak opozicijske SDS.