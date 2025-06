Bo referendum spet odprl Glavni trg?

»Prenovljeno mestno jedro kljub estetski in infrastrukturni preobrazbi ni moglo ustaviti upadanja obiskovalcev in dejavnosti. Raziskave iz podobnih slovenskih in evropskih mest kažejo, da popolna zapora prometa, če ni podprta s konkurenčno ponudbeno in servisno mrežo ter odličnimi alternativami mobilnosti, pogosto povzroči odseljevanje v komercialno ugodnejše predele oziroma v nakupovalna središča na obrobju mesta,« opozarja Silvo Mesojedec, samostojni svetnik v mestnem svetu Mestne občine Novo mesto. Zavzema se za referendum za ponovno odprtje tekočega prometa v starem mestnem jedru Novega me...