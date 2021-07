Bo prihodnji teden padel novi vročinski rekord?

Rekordnih 40,8 stopinje Celzija

V drugi polovici tedna, ki je pred nami, bo vroče. Po nekaterih napovedih kaže, da bi se živo srebro lahko povzpelo celo do 38 stopinj Celzija . Na hitro smo izmenjali nekaj besed z znanim meteorologomz Agencije RS za okolje (Arso).Že takoj v začetku nam je pojasnil, da se napovedi vročine za prihodnji teden še precej spreminjajo: »Omenjenih 38 v novih napovedih ni več.« A še vseeno bo vroče: »Upal bi si trditi, da bo od torka do petka res šlo nad 30, a da bi šlo nad 35 pa je malo verjetno.« Ni pa nemogoče, dodaja v isti sapi. Najvišje temperature, kot kaže trenutno, bomo izmerili v četrtek, na bolj zanesljive podatke pa bo treba še malo počakati.Tudi če bo živo srebro kazalo 38 stopinj Celzija, to ne bo rekord. Tega so izmerili 8. avgusta 2013 na Letališču Cerklje ob Krki – 40,8 stopinje Celzija. Rekord je bil izmerjen na samodejni meteorološki postaji. Arso v enem od dokumentov pojasnjuje, da je na istoimenski, kilometer oddaljeni klasični postaji, opazovalec z maksimalnim živosrebrnim termometrom izmeril 40,6 stopinje Celzija: »Zadnja vrednost je izenačenje obstoječega rekorda pri klasičnih meritvah, doseženega 5. julija 1950 ob 14. uri po lokalnem času v Črnomlju. A takrat so v Črnomlju merili le z navadnim živosrebrnim termometrom in najvišja temperatura tistega dne je bila verjetno kakšno stopinjo Celzija višja.«​Uvod v poletje je bil precej vroč, kaj nas še čaka, pa bomo kmalu občutili na lastni koži.